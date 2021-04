Vlad Voiculescu, după revocare: Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Andreea Moldovan, om și profesionist impecabil

„Aș vrea să le mulțumesc celor care duc greul zilele acestea. Mă gândesc la medici, la asistente, la infirmieri, la ambulanțieri, la toți cei care duc greul în sistemul de sănătate zilele astea, inclusiv la foarte mulți manageri de spitale.

Aș vrea apoi să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, echipei care a fost alături de mine, echipă care a rămas parțial în Ministerul Sănătății astăzi, aș vrea să le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care mi-au scris, mi-au oferit încrederea lor, în aceste zile. Înseamnă mult pentru mine, personal și pentru tot ce am lucrat, pentru toate eforturile echipei de la Ministerul Sănătății și mai larg a echipei PLUS și USR PLUS.

Aș vrea să îi mulțumesc în mod deosebit doamnei Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil”, a declarat Vlad Voiculescu în cadrul unei conferințe de presă care vine în urma demiterii lui.