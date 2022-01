Cu cât va crește prețul unui apartament după ce vor fi interzise centralele individuale

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat deja că centralele de apartament vor fi interzise doar în blocurile noi care se vor construi, nu și în cele finalizate deja sau în curs de executare. Potrivit acestuia, implementarea va fi făcută gradual, iar legea ar urma să fie adoptată fie prin OUG, fie în Parlament. Totuși, interzicerea centralelor individuale ar putea duce la creșterea prețurilor apartamentele, avertizează investitorii imobiliari. Antoanela Comșa, președintele Asociației Investitorilor Imobiliari din România (AREI), susține că doar pe partea instalațiilor costurile cresc cu 15-20%, iar în prețul final al apartamentului, ponderea este de 5%.

„În momentul în care instalezi o centrală de bloc, la o capacitate destul de mare, legea impune să ai fochist 24 de ore. De asemenea, dacă montez centrala pe bloc, la unul de 11 etaje, cel de la parter vrea să aibă apă caldă când dă drumul la apă, cel de la etajul 11 se frige. Pentru a evita astfel de situații, se pun tot felul de instalații care costă.”, a declarat Antoanela Comșa pentru Economica.net.

Aceasta susține că deși legea încă nu a fost adoptată, constructorii au început deja să renunțe la centralele individuale pentru blocurile noi.

„Personal o consider o măsură bună, de altfel, noi acum am depus documentația în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul de pe strada Fabrica de Gheața, unde am adoptat deja măsura cu centrala de bloc, la fel și la cea de-a doua fază din proiectul din Aviației. La Constanța nu a mai fost posibil, pentru că aveam deja autorizațiile și ar fi însemnat schimbarea proiectului. Dar ce construim de acum încolo, construim cu centrală de bloc.”, a mai spus pentru Antoanela Comșa.

Tanczos Barna: Trebuie să facem primul pas

"În legătură cu centralele de apartament, declarația mea de anul trecut a fost clară, propoziție compusă din două părți. Vom propune interzicerea centralelor individuale în blocurile noi. Tot ce este luat doar ca primă partea a propoziției este fake news. Nu avem în vedere intervenții pe centralele individuale în apartamente deja instalate. Vom propune o limitare a acestor soluții individuale la nivel de apartament doar în construcțiile noi. Da, vom propune un proiect de lege, vom analiza în coaliție și în guvern varianta Ministerului Mediului, dacă va exista disponibilitate de aprobare prin ordonanță de urgență, se va aproba prin ordonanță de urgență, dacă nu, se va trimite în Parlament. Implementarea trebuie graduală, nu de azi pe mâine, pentru că sunt foarte multe investiții deja pornite, gândite, proiectate, aflate în execuție, de metodele vechi. Acolo retroactiv nu poate să intervină legiuitorul în niciun caz, dar pentru viitor trebuie să facem un prim pas. Un prim pas de normalizare a acestor chestiuni de urbanism.". a declarat ministrul Tanczos Barna în urmă cu câteva zile. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News