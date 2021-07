VIDEO. Pagube lăsate în urmă de urși într-o comună din Buzău

În cursul nopții de luni a avut un nou atac al urșilor în satul Runcuri, comuna buzoiană Lopătari. Mai multe animale domestice se numără pe lista pagubelor făcute de urși, dar și un grajd.

Trei dintre familiile din zonă spun că cel puțin un urs le-a vizitat gospodăriile, lăsând în urma sa pagube materiale, dar și în rândul animalelor domestice.

”Am fost aseară la familia Ursache, iar în dimineața asta la familia Gonțescu. Am trimis o adresă la AJVPS/prefectură/mediu și am solicitat sprijin. Dacă este vreo urgență sunați la 112 sau pe mine. Am transmis toate datele la AJVPS, Prefectură și Mediu și le-am solicitat sprijinul pentru extragerea câtorva exemplare din zonă. Da, așa se numește, „extragere de exemplare”, pentru că legea nu dă voie nimănui să-i împuște. Doar dacă ești prinț austriac, poate. Așa că invit orice prinț de orice nație pe la Runcuri. Avem urși și brânză bună”, a scris pe Facebook Claudiu Constantin, primarul din Lopătari, conform Știri de Buzău.

Pagube însemnate evaluate de comisii

Aproape două treimi dintre cazurile în care, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, au fost convocate comisii de evaluare a pagubelor produse de animale sălbatice, în gospodării sau pe terenuri agricole, se referă la stricăciuni produse de urşi, potrivit datelor comunicate miercuri Agerpres de către directorul judeţean al Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM), Sever Roman.



Numărul sesizărilor venite din partea populaţiei a crescut foarte mult în luna iunie, când au fost convocate 22 de astfel de comisii.



"În decursul anului, de la început şi până acum, au fost 62 de comisii de evaluare a pagubelor. (...) Numai în luna iunie au fost 22 de astfel de comisii. Vă rog să mă credeţi, e o nebunie. În 40 de cazuri, au fost pagube produse de urs", a spus Roman.

Intervenții în cazul urșilor din localități

„Am prezentat două lucruri astăzi. Am aici o notă de informare pe care am pregătit-o împreună cu domnul ministru Bode privind intervenţiile din ultimii cinci ani, numărul de apeluri în ultimii cinci ani, evoluţia populaţiei în funcţie de estimările care sunt la nivelul asociaţiilor de vânătoare şi numărul de cazuri de atac de urs, valoarea pagubelor şi valoarea despăgubirilor. În acelaşi timp le-am prezentat colegilor din coaliţie situaţia comparativă sau analiza comparativă cu celelalte state membre UE care gestionează populaţii mai mari sau mai mici de urşi şi modalitatea de intervenţie imediată în fiecare ţară. Am constatat că în fiecare ţară unde există populaţie mai mare sau mai mică de urs brun există şi o procedură de intervenţie rapidă. Acest lucru în România lipseşte. Din acest motiv este nevoie de o legislaţie care să reglementeze modul în care intervenim în cazul în care vorbim de forţă majoră, de situaţie critică. Propunem din partea Ministerului Mediului o intervenţie graduală", a declarat ministrul Tanczos Barna.