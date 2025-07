Vasile Marica (Sed Lex) explică „jocul” firmelor cu statul. ANAF, țap ispășitor într-un sistem care nu funcționează / video

Vasile Marica a semnalat că unele firme folosesc strategii pentru a beneficia de TVA redus și a-și maximiza profitul, fără ca autoritățile să investigheze dacă aceste practici înseamnă furt de la stat. Potrivit acestuia, unele companii „joacă” între TVA-uri, iar apoi ANAF este acuzat că nu l-a colectat.

„ANAF-ul controlează o firmă de petrolieră care are în jurul ei enșpe mii de pui firme ca să beneficieze de TVA-ul ăsta scăzut și unde ajung avocați care le maximizează profitul între ele. Când auzeau guvernanții: „Dom’ne, maximizează cineva profitul”, nu s-a întrebat nimeni: „Cum face asta? Nu fură de la noi?”, a spus Vasile Marica.



„E ilegal să maximizezi profitul. Asta e rațiunea de a fi a unei companii private, să facă profit”, a spus Bogdan Chirieac.



„Da, ca să maximizeze profitul, să joace între TVA-uri și după aceea zice: „Nu ați încasat TVA-ul, ANAF”, a spus Vasile Marica.

„Noi, o dată la două zile, nu avem informatizare 3-4 ore"

Vasile Marica a explicat că sistemele informatice ale ANAF pică frecvent, ceea ce creează frustrare atât pentru contribuabili, cât și pentru angajații instituției.



„Pe înțelesul telespectatorilor explicați-ne cum fac evaziunea la TVA. Ne-ați băgat e-Factura, e-Transport, contabilii s-au luat de cap, site-ul ăla merge când vrea el. Deci cum face evaziunea fiscală?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Cu informatizarea este altă discuție... Noi, o dată la două zile, nu avem informatizare 3-4 ore. Cade site-ul și ne spune frumos site-ul: „Suntem în mentenanță, nu avem ce face”. Contribuabilul în fața noastră... pe cine credeți că înjură contribuabilul? Pe Guvern?”, a întrebat Vasile Marica.



„Pe cine înjur și eu! Pe ANAF”, a spus Bogdan Chirieac.



„Pe mine, pe personalul de acolo. Noi toți ne înjurăm unii cu alții. Adică cel din ANAF îl înjură pe doctor, doctorul înjură profesorul că nu îi îngrijește bine copilul, profesorul pe ăla din administrație. Noi avem o înjurătură generală în țara asta. Polițistul pe primar și tot așa. Este o stare de înjurătură generală”, a spus Vasile Marica.

Cum se face evaziunea fiscală

Vasile Marica a explicat că unele firme profită de diferențele de TVA aplicate diverselor activități pentru a face evaziune fiscală, „jucându-se” între cotele de TVA. Pentru a descoperi aceste practici, inspectorii trebuie să meargă fizic la firme și să verifice manual documentele, însă ANAF se confruntă cu lipsă de personal calificat, pensionări, lipsa unui sistem informatic funcțional și o percepție publică negativă.

„Am o firmă, da? Are mai multe activități în cadrul ei și vrea să facă o investiție și aduce materiale de construcție. Are alt TVA... Celălalt alt TVA, celălalt alt TVA", a spus Vasile Marica.



„Cum fac evaziunea fiscală?", a întrebat Bogdan Chirieac.



„Se joacă între ele cu TVA-urile și, după aceea, ca să descoperi lucrul ăsta - am un coleg la Iași care mi-a explicat; nu pot să zic că sunt cel mai bun specialist, eu mă ocup cu sindicatele, dar pot să vă spun în mare ce mi-au spus și colegii mei - trebuie să te duci obligatoriu la ei să vezi dacă au aplicat TVA-ul corect doar pentru materiale de construcții și nu cumva au adăugat și altceva, dacă au adăugat corect TVA-ul pentru cele care erau cu TVA mai mic.

Trebuie să te duci acolo să controlezi, iar noi cu 60 de oameni, cu oameni care au ieșit la pensie, cu oameni care s-au deprofesionalizat, pentru că nu vine nimeni din spate, nu ai sistem informatic. Ce inspector nu și-ar dori un sistem informatic pe care să citească, să nu mai meargă la firmă, că am discutat între noi: „Băi, nu mi-aș dori să mai merg la o firmă. Nu vă dați seama ce înseamnă să te duci, cum te tratează. Zice: „Iar ai venit”, după cum și societatea ne privește: „A devenit dușmanul numărul 1”.

Aș vrea să văd și să pot să-i scriu colegului din partea cealaltă: „Vezi că ai greșit aici. Uite, la chestia asta, nu e bine să încadrezi aici, ci e bine să încadrezi aici”. Nu avem posibilitatea asta. Totul se face de mână. Când îi cade internetul unui coleg de la inspecție, două zile nu poate să scrie procesul-verbal”, a spus Vasile Marica la DC News.

