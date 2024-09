UNFINISHED, un festival despre cultivarea curiozității și a curajului de a ieși din propria pătrățică. Cristian Movilă: Nu e un festival în sensul clasic al cuvântului

An de an, sute de oameni aplică înainte de a ști care este programul; aceștia au înțeles că UNFINISHED nu e despre headlineri, ci despre cultivarea curiozității și a curajului de a ieși din propria pătrățică. De a fi diferit. De a inova. De a te lăsa înghițit cu adevărat de o experiență transformatoare.

Într-o lume în care e tot mai greu să vorbim despre conexiuni reale, face to face, UNFINISHED reușește să ne facă să chestionăm modul în care alegem să ne întâlnim unul cu celălalt și decidem să participăm la comunități care depășesc granițe geografice și interese comune. Festivalul, care nu e un festival în sensul clasic al cuvântului, se întâmplă an de an datorită zecilor de colaboratori din industrii diferite – de la industriile creative și științe, până la project management și drept. Însă viziunea pe termen lung reiese din munca în echipă a artiștilor Cristian Movilă, fondator, și Capucine Gros, devenită director artistic al festivalului după ce, în 2017, a participat ca artist invitat.

„Scopul nostru a fost să creăm, să construim o comunitate, nu un business. Construcția reală a unei comunități ia mult timp și mult efort. Eșuăm uneori în văzul lumii. Dacă ești foarte sincer cu propria comunitate, atunci și ea îți dă foarte multă încredere. Cei care vin ajung să fie propriii noștri ambasadori”, spune Cristian Movilă. „Eu cred, din inimă, că azi și în viitor, zona asta de comunități și microcomunități va valora mai mult decât concertele acelea foarte mari cu zeci și sute de mii de oameni. Pentru simplul motiv că aici, într-o comunitate mică, în care sunt toți un fel de influenceri pentru comunitățile din care vin, îți poți transmite mult mai direct mesajul”, explică Movilă.

Abia acum, în al nouălea an, festivalul începe să atragă mai ușor parteneri cu convingeri și valori comune. Secretul? Au reușit să convingă CEO de companii mari să vină la festival și să experimenteze ei înșiși energia molipsitoare. Acest lucru i-a transformat în adevărați ambasadori ai festivalului în fața echipelor lor de marketing. Au interiorizat profund temele festivalului, au înțeles valoarea unei astfel de comunități prin propria experiență și au văzut UNFINISHED dincolo de asocierea comercială.

Unul dintre partenerii de încredere ai festivalului este IQOS. Chiar dacă funcționează aparent în domenii diferite – unul care și-a propus să construiască un viitor fără fum și altul care folosește multidisciplinaritatea pentru a evolua și a ține pasul cu schimbările lumii – atât IQOS, cât și UNFINISHED sunt preocupate de construirea și creșterea unor comunități diverse, vibrante, interesate de viitor.

„Am găsit un partener în IQOS România pentru că mizează pe rolul multidisciplinarității în încercarea de a forma comunități de adulți care cred în schimbare și progres și se implică activ în asta. Este ceea ce facem și noi la UNFINISHED, creând un spațiu dinamic în care se întâlnesc experți, artiști, antreprenori, muzicieni și inovatori în domeniile lor. Este un loc în care diverse voci se unesc pentru a crea ceva mai mare decât suma părților sale”, adaugă Cristian Movilă.

„Tot ce facem e despre oameni.”

În acest an, comunitatea UNFINISHED se întâlnește în perioada 27-29 septembrie, în București, la House of Ideas (Casa și Grădina Universitarilor). Pianistul Faraj Suleiman, poetul Ben Okri, Peter Conrad, fondatorul platformei Slowness, Lara Schütz, sommelier de pâine, Barbara Soalheiro, fondatorul programului MESA, Alin și Tibi Ușeriu, fondatorii Via Transilvanica, Grace Boyle, artist multisenzorial, și mulți alții vor explora tema ediției – PRAXIS, adică întruparea gândirii filozofice în acțiuni concrete – experimentând moduri diferite de a-și transforma gândurile în practici. Monika Jiang, community builder, Adelina Toma, fondator al atelierului de slow-fashion ițe urbane, Răzvan Petri și Dan Adamescu, fondatorii Politică la minut, Lauren Celenza, designer de tehnologie și Daniel Jones, editorul rubricii Modern Love din The New York Times sunt o parte dintre invitații celei de-a noua ediții a festivalului UNFINISHED.

Susținerea UNFINISHED de către partenerii de la IQOS este una perfect justificată: suntem pionieri în domeniile noastre, ocolim căile bătătorite și reimaginăm ceea ce este posibil. IQOS își propune, foarte ambițios, să transformeo industriemare și complexă, a tutunului,prin tehnologie de ultimă oră, cu accent pe sustenabilitate, în timp ce UNFINISHED provoacă granițele artelor și tehnologiei pentru a inspira noi moduri de gândire.

„Planurile noastre de viitor sunt construite în jurul ideii că diferite industrii pot fi unite printr-o viziune comună și pot genera o reală schimbare socială. Și ne bucurăm că le putem rafina alături de IQOS. Inițiativele la care lucrăm activ sunt UNFINISHED Future — un think tank care explorează felurile în care se pot dezvolta diferite industrii ale viitorului, UNFINISHED Institute – care își propune să unească mai multe inițiative educative cross-border și UNFINISHED Residency – o rezidență multidisciplinară în inima Bucureștiului pentru cetățeni globali. Aceste proiecte reprezintă următorii pași în călătoria noastră și posibilitățile care ne așteaptă”, spune fondatorul.

Cristi și Capucine, împreună cu mica lor echipă, și-au dorit să facă din UNFINISHED o adevărată expresie a artei lor, iar ceea ce se întâmplă în structura evenimentului să fie, în egală măsură, un statement. Și le-a ieșit în fiecare an. Fiecare experiență, de la început până la sfârșit, de la prezentările invitaților la activările sau mesele luate împreună sunt gândite în acest spirit pentru toți cei 3.141 de oameni prezenți, aleși de organizatori în urma unui formular pe care îl completează cu deschidere și vulnerabilitate. 3.141 nu a fost nici el ales întâmplător. Este inspirat de valoarea lui π, numărul cu zecimale infinite care continuă spiritul UNFINISHED.

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție.

