Un român a fost arestat DIN GREŞEALĂ pentru uciderea lui Ashling Murphy, în Irlanda. Doar semăna cu criminalul

Bărbatul a văzut filmările cu criminalul la secţia de poliţie şi şi-a dat seama că totul a fost o greşeală, el fiind arestat doar pentru că semăna cu acesta.

„Doi poliţişti au venit acasă și au început să-mi pună tot felul de întrebări. Unde am fost azi? Am fost de-a lungul canalului (zona de agrement în care a avut loc crima - n.n.)? Nu-mi aminteam exact la ce oră am fost acolo. M-au arestat atunci.

Într-adevăr, am crezut că este o glumă. M-am uitat în jur, crezând că e o farsă, dar apoi am putut vedea că este real”, a declarat el pentru presa irlandeză, conform Digi24.ro.

"Nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva. Am spus: Desigur că nu am făcut-o. M-au tot întrebat la ce oră am fost pe canal și încercam să îmi amintesc exact, pentru că nu voiam să dau un răspuns greșit”, spune el.

Acasă la Floricel nu a fost găsită nicio bicicletă. El spune că polițiștii au părut „profesioniști” în timpul interogatoriului, dar „păreau convinși că eu sunt ucigașul”.

Videoclipul cu criminalul a rezolvat problema

„Am văzut că tipul din videoclip era mai mare decât mine. Era mai brunet decât mine, dar am observat că dintr-un anumit unghi semăna cu mine. Și părul lui era diferit. Le-am explicat toate acestea și le-am spus că nu sunt eu, că cineva a făcut o confuzie”, a mai spus românul.

După două zile de audieri, acesta a fost eliberat.

„Doi polițiști au venit în celula mea. L-am auzit pe unul dintre ei spunând: „Spune-i tu”. Mi-au spus că voi fi eliberat. Apoi am ieșit și unii dintre polițiști și-au cerut scuze și mi-au mulțumit că am ajutat la anchetă. Unii dintre ei chiar m-au îmbrățișat. Erau atât de mulți polițiști care se uitau la mine...”, a spus românul.

Familia sa, ameninţată

Poliția a emis un comunicat de presă în care afirmă că bărbatul aflat în arest nu mai era suspect, dar familia sa primise deja nenumărate mesaje de ameninţare. Acum, bărbatul vrea să dea poliţia irlandeză în judecată pentru modul în care a tratat problema. Criminalul tinerei este căutat în continuare de poliţie.

