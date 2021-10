Un restaurant din Danemarca, cel mai bun din lume în 2021

Este vorba despre restaurantul Noma, din Copenhaga, care a mai primit acest titlul în 2010, 2011, 2012 şi 2014. Victoria din acest an plasează restaurantul pe primul loc la trofee, la egalitate cu El Bulli, din Spania, zona Catalunia.

Restaurantul Noma a fost premiat pentru meniul inovativ, dar şi pentru ingredientele folosite, scrie Euronews.

"Nici o masă la Noma nu e identică cu cea din urmă. Rene Redzepi (n.r. bucătarul şef) şi echipa sa aduc mereu ingrediente neaşteptate în prim plan şi le transformă în farfurii extraordinare", se explică în motivarea premierii de către World's 50 Best.

La începutul acestui an, Noma a primit trei stele Michelin. Michelin a notat că restaurantul "are o conexiune puternică cu natura, iar abordarea holistică face ca ingrediente neobişnuite să fie puse în prim plan şi farfurii creative şi complexe".

Rene Redzepi a făcut referire la provocarea constituită de aceste ultime 18 luni la decernarea premiului.

"E extraordinar, şi sper că nu sună ca un disc stricat. Este extraordinar, mai ales acum. Lumea îşi dă seama cum să trăiască cu acest virus, şi poate că faptul că suntem împreună e un semn pentru viitor. Noma este un puzzle uriaş, şi fiecare persoană care este implicată este o mică piesă a acestui puzzle. Fără ei, nu ar fi complet. În timpul pandemiei, am avut multe suişuri şi coborâşuri, mai ales coborâşuri, şi pot spune cu sinceritate că ceea ce m-a făcut să continui este că am ştiut că am această familie alături, aceşti oameni în care am încredere", a declarat Rene Redzepi.

Meniuri diferite pentru vaccinați și nevaccinați, la un restaurant din Italia

O dispută online s-a viralizat după ce proprietarul unui local a afișat meniuri diferite pentru vaccinați și nevaccinați.

Totul a avut loc în rașul Cattolica din Italia. Proprietarul barului a afișat meniuri separate, în vigoare din 15 octombrie. Oferă mojito și cocktail-uri pentru cei care au certificatul verde și, pe de altă parte, pentru cei care nu au fost încă vaccinați apă și mentă sau un produs de panificație tipic, umplut cu spanac, pentru vaccinați și fără spanac pentru nevaccinați. Pe meniu apare și vodcă pentru vaccinați, dar și ceai de mușețel pentru nevaccinați, scrie Mediafax.

"E o simplă ironie, apelez des la ea”, spune proprietarul barului, Davide Giovannetti. Afișul acestuia s-a viralizat rapid și Davide Giovannetti spune că a primit sute de mesaje, chiar și amenințări: „Nu mi-e teamă și nu voi îndepărta afișul. De ce aș face-o? Ar însemna că recunosc vreo vină”. Proprietarul localului a povestit cum, în urmă cu câteva zile, o femeie a comandat mâncare, după care a citit meniul și a plecat nervoasă, fără să consume.