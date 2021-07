Un puști de 10 ani a cumpărat șase viței cu premiul de o mie de euro de la o tombolă

Un tânăr irlandez de doar 10 ani a cheltuit o mie de euro într-un mod inedit. Potrivit BBC, William Woods a cheltuit un premiu obținut la un concurs pentru a-și împlini visul. Nu, acesta nu a cumpărat nici Lego, nici jocuri pe calculator, nici măcar o mulțime de dulciuri. Puștiul de 10 ani a cumpărat șase viței.

William este din Ballyconnell, Irlanda, un sătuc cu aproximativ o mie de locuitori. „Vacile sunt animalele mele favorite, de ce să nu cumpăr câteva?”, a transmis acesta, întrebat în legătură cu decizia sa. Chiar dacă mica cireadă, cumpărată după ce a câștigat la o tombolă de Crăciun, este greu de condus de la spate, micuțul băiat se bucură de experiență.

„Credeam că doar le pui pe câmp, le dai de mâncare și gata, dar sunt bucuros că este de fapt muncă grea”, a adăugat William. Acesta deja a învățat multe din creșterea animalelor: „Am învățat datorită lor că trebuie să muncești cu adevărat pentru ceva, nu poți să stai toată ziua pe canapea și să spui: «Viața mea este atât de nașpa». Trebuie să faci ceva de care ești pasionat, cred eu”.

William abia așteaptă să-și petreacă vara cu micuța sa cireadă. „Ce mai viței drăguți. Îmi place la nebunie să mă îngrijesc de ei, să mă asigur că mănâncă, să mă asigur că sunt sănătoși, că pasc, toate astea... Dacă nu mănâncă, se îmbolnăvesc”, a mai remarcat puștiul. „Este totuși un sentiment atât de ciudat că sunt ai mei”.

Puștiul a fost afectat de pandemia Covid-19, fiindcă nu a putut să se mai vadă cu prietenii. Acesta dorește să devină și el fermier, la fel ca părinții săi, astfel că nu intenționează să se oprească la doar șase animale.

„Sunt mândru de mine că le-am cumpărat”, a mai spus William. „O să mai cumpăr și la anul. O să am grijă de viței și apoi îi vând. Apoi, când îi vând pe aceștia, o să am și mai mulți viței de un an. Este super distractiv!”.

