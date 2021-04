Un ieșean și-a omorât mama chiar de ziua ei și a făcut anunțul în direct la TV. "I-am băgat cuțitul, am sărit la ea și am...". Prezentatoare: Am crezut că e o glumă

„Ea a venit cu cuțitul la mine și ca să mă apăr i-am băgat cuțitul, am sărit la ea și am... Mama a împlinit azi 69 de ani pe 1 aprilie, dar nu e nicio păcăleala asta. E moartă, nu mai...”, a spus autorul crimei la telefon. Imediat a adăugat că mama sa a murit „acum 10 minute... nu are niciun puls, nimic... (...) N-am deschis ușa, deschid când vine politia. (...) Mă uit pe geam după poliție... Vine si salvarea? Trebuie și salvarea... Au venit polițiștii...”, a povestit criminalul în direct la TV.

Prezentatoarea tv Gabriela Calițescu a contactat autoritățile imediat după ce s-a convins că nu este o glumă de 1 aprilie.

„Eu am crezut că este o glumă find 1 aprilie. Am stat de vorbă cu dumnealui, am vorbit cu Poliția, cu Salvarea. Mi s-a părut incredibil că o persoană care trece prin așa ceva sună la televiziuni, nu la autorități. Vă dați seama în ce pericol suntem?”, a spus Gabriela Calițescu, moderatoare Nașul TV, în direct la Realitatea PLUS.

Ucigașul avea probleme psihice

Ucigașul era bolnav psihic și nu voia să mai ia tratamentul, susține o vecină.



„Era bolnav, doar bolnav psihic. Era cuminte, dar boală la cap... nu mai judeca. Băieții ăștia de la poliție o zis că le-o luat, nu are cine sa îi facă înmormântare. Ea avea în jur de 73 ani, el 39. Era singurul băiat, nu mai avea altul, l-a crescut. Niciodată nu am auzit scandal, am vorbit cu ea alaltăieri, și ieri cu băiatul, Daniel. Mama se plângea că nu ar lua tratamentul, dacă nu ia tratamentul e rău, nu prea voia sa ia tratamentul.”, a povestit o vecină.

La fața locului au intervenit oamenii legii, dar și un echipaj medical. Medicii au încercat să o resusciteze pe femeie, dar la scurt timp a fost declarat decesul.

