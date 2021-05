Un hoț a furat o maşină de 58.000 de dolari şi s-a pozat cu ea pe Instagram / Foto

Un bărbat din Statele Unite ale Americii a folosit o carte de identitate falsă pentru a cumpăra o mașină de 58.00 de dolari, în iulie 2020. În cele din urmă, s-a pozat cu „achiziția” pe contul său de Instagram.

Polițiștii l-au căutat pe hoț timp de un an și l-au identificat după gafa cu imaginea de pe Instagram.

El și-a făcut poza chiar în curtea reprezentanţei din Kansas City, Missouri, de unde a furat autoturismul.

„Urmărim un caz de furt de identitate. Acest suspect a folosit o identitate furată pentru a cumpăra un Explorer de 58.000 de dolari pe 23 iulie 2020. Din fericire, a făcut o fotografie cu noua sa achiziție", au scris poliţiştii pe Twitter.

We're following up on an ID theft case. This suspect used a stolen identity to purchase a $58,000 Explorer from Thoroughbred Ford on July 23, 2020. Thankfully, he took a picture with his new purchase. If you recognize him, call the TIPS Hotline at 816-474-TIPS (8477). pic.twitter.com/dwX3Ua19Bo