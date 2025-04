Un cardinal condamnat cere dreptul de a alege noul papă. Ce l-a făcut să piardă încrederea Papei Francisc

Un cardinal condamnat pentru fapte de corupție de către Vatican afirmă că are dreptul să participe la viitorul conclav, deși figurează oficial ca „ne-elector”, transmite CNN.

Cardinalul Giovanni Angelo Becciu, odinioară una dintre cele mai puternice figuri din Vatican, a fost obligat în 2020 de Papa Francisc să renunțe la „drepturile și privilegiile” de cardinal, după ce a fost implicat într-un scandal financiar.

Cardinalul sard a ocupat anterior funcția de „sostituto” („adjunct”) în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun – un fel de șef de cabinet papal.

Această funcție îi oferea lui Becciu acces direct la papă și îi conferea o autoritate uriașă asupra guvernului central al Bisericii. Ulterior, a fost mutat într-un post care coordona departamentul de canonizare al Vaticanului.

Becciu a fost condamnat pentru delapidare și fraudă în 2023 și a primit o pedeapsă de cinci ani și jumătate de închisoare. Este primul cardinal condamnat de tribunalul penal al Vaticanului.

Cu toate acestea, cardinalul – care a negat constant acuzațiile – a formulat un apel ce se află în prezent în faza de examinare. În acest timp, i se permite să locuiască în continuare într-un apartament din Vatican.

