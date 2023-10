Ultimatumul Israelului: Locuitorii din Gaza trebuie să fugă acum! Chirieac: S-ar da Premiul Nobel pentru Pace dacă ar fi găsită acum o soluție

Israelul a dat un nou ultimatum civililor să plece din nordul Fâșiei Gaza, până la lansarea ofensivei terestre. Astfel, Israelul permite circulația în siguranță a locuitorilor din Gaza pe cele două drumuri principale de la sud din teritoriu, astăzi, 14 octombrie, între orele 10:00 și 16:00.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la România TV dacă nu era mai bine ca armata israeliană să creeze niște zone sigure în Fâșia Gaza pe unde să poată ieși civilii.

"Și cum s-ar putea face aceste zone sigure?, mă întreb, câtă vreme nici prin cele două coridoare organizate de armata israeliană, palestinienii civili nu sunt lăsați să treacă de către Hamas, în acest moment. Gaza este Gaza de deasupra și așa-numitul metrou dedesupt, ținând seama de lungimea uriașă a galeriilor de sub Gaza, dar acolo nu circulă niciun metrou, acolo sunt luptători Hamas, muniție, alimente, centre de comandă, celule pentru ținerea ostaticilor, deci astfel de lucruri sunt acolo. Deci cum s-ar putea face? S-ar da Premiul Nobel pentru Pace dacă ar fi găsită acum o soluție", a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac: Și armata israeliană va avea pierderi importante în momentul în care va intra cu piciorul în Gaza

Întrebat dacă intervențiile armatei israeliene ar putea fi făcute punctual, în funcție de informațiile serviciilor secrete privind localizarea teroriștilor Hamas, Bogdan Chirieac a spus:

"Da, teoretic într-un joc din ăsta pe video s-ar putea face, dar s-a dovedit că aceste servicii nu sunt imbatabile, tocmai am avut dovada sâmbăta trecută. În plus, ca să ajungi la clădirea sub care se află să spunem un centru de comandă Hamas, trebuie să treci printr-un oraș supra-aglomerat. Deci cum ajungi acolo? Străduțele sunt înguste, că nu trece nici o mașină prin zona aceea, iar fiecare clădire este o capcană.

Acolo se pun mine, se trage împotriva soldaților israelieni sau a mașinilor blindate, deci pur și simplu trebuie să traversezi un câmp de luptă ca să ajungi într-o clădire unde știi tu că se află un centru Hamas. În plus, ei își schimbă foarte des aceste centre de comandă sau locuri de campare a teroriștilor, tocmai pentru că se tem să nu fie dezvăluiți armatei israeliene. Deci pur și simplu nu pare să existe o soluție simplă și am văzut și acum dimineață cum presa internațională spune că probabil și armata israeliană va avea pierderi importante în momentul în care va intra cu piciorul în Gaza. Deci nu avem din păcate deocamdată o soluție și problema sunt civilii din Fâșia Gaza".

