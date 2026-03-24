Ultima șansă a unei localități miniere din România. Primarul a luat 6 milioane de euro ca să facă o punte turistică

În Parva, o comună din Bistrița-Năsăud, ultima speranță o reprezintă o punte turistică. A reușit să atragă o finanțare importantă, de 6 milioane de euro, pentru a construi o punte turistică - ca-n afară - ce are scopul evident de a atrage turiști.

Puntea suspendată va avea 620 de metri lungime, la o înălțime de 200 de metri și va lega doi versanți de pe Valea Rebrei, pe care o va traversa.

Zona a fost minieră, dar astăzi proiectele din turism sunt singura șansă a comunei Parva, așa cum spune chiar primarul, conform Ziarul Financiar.

”Am fost o localitate minieră, acum este moartă din punct de vedere economic. Minele s-au închis până în anul 2000, de atunci localitatea şi-a schimbat configuraţia democrafică şi economică. Foarte mulţi au plecat la muncă în străinătate”, spune Ioan Strugari, primarul comunei Parva.

El se aşteaptă ca proiectul, când va fi finalizat, să atragă turişti în zonă. Comuna Parva se află la poalele Munţilor Rodnei, iar accesul în Parcul Naţional se face prin localitate. Comuna are doar cinci pensiuni, unde se cazează anual circa 1.000 de oameni.

