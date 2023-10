UE îi cere lui Musk să combată răspândirea dezinformării legată de atacul Hamas, pe platforma X. Ce răspuns a dat Elon Musk

Thierry Breton, comisarul european pentru piața internă, i-a cerut lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fosta rețea de socializare Twitter) să combată răspândirea dezinformării pe platforma sa după atacul surpriză al grupării Hamas asupra Israelului pentru a respecta noile reguli privind conținutul ale UE, relatează Reuters, scrie Agerpres.

Breton a afirmat marți că are informații că platforma X este folosită pentru răspândirea de conținut ilegal și dezinformare în Uniunea Europeană.

”Mass-media publice și organizațiile societății civile raportează pe scară largă cazuri de imagini și fapte false și manipulate care circulă pe platforma dvs. în UE, cum ar fi imagini vechi reproduse din conflicte armate fără legătură cu acestea sau imagini militare care provin de fapt din jocuri video", se arată în scrisoarea lui Breton. ”Acestea par a fi informații vădit false sau înșelătoare”.

Breton a precizat că dorește ca Musk să se asigure că ”sistemele X sunt eficiente” și ”să raporteze echipei mele măsurile de criză luate”.

El a adăugat că se așteaptă ca X ”să fie în contact cu autoritățile de aplicare a legii relevante și cu Europol și să se asigure că răspundeți prompt la solicitările acestora”.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

”Vă reamintesc că, în urma deschiderii unei potențiale anchete și a constatării neconformității, pot fi impuse sancțiuni”, a mai scris Breton.

Replica lui Elon Musk nu a întârziat să apară, desigur, tot pe platforma X.

”Politica noastră este ca totul să fie deschis și transparent, o abordare pe care știu că UE o sprijină. Vă rugăm să enumerați încălcările la care faceți aluzie pe X, astfel încât publicul să le poată vedea. Vă mulțumim foarte mult”, i-a transmis Elon Musk comisarului european.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on ????, so that that the public can see them.



Merci beaucoup.