Ucrainenii și românii s-au bătut crunt: 100 de persoane au participat la încăierarea violentă

Între orele 21.00 şi 22.00, la scurt timp după ce porţile fermei de căpşuni au fost închise pentru vizitatori, bătaia a degenerat în zona unde sunt cazaţi muncitorii. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor din două oraşe pentru a opri încăierarea.



"Un grup mai mare de angajaţi ucraineni a intrat într-o dispută cu un grup de români. În cursul acestor dispute, trei cetăţeni români s-au înarmate cu obiecte periculoase şi i-au atacat pe ucraineni", a declarat purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Sophie Pawelke.



Motivul încăierării a fost, probabil, unul nu foarte important. Potrivit evaluărilor iniţiale ale poliţiştilor, ar fi trebuit să fie vorba despre nişte sticle sparte şi curăţenie. Situaţia a escaladat apoi până la violenţă. Anchetatorii nu pot spune încă cu certitudine ce obiecte au fost folosite.



Trei persoane au fost rănite atât de grav în timpul atacului românilor încât au fost nevoite să fie tratate într-un spital din Rostock. Doi dintre cei trei suspecţi au fost prinşi în cursul serii. Ei au fost arestaţi.



Poliţia judiciară îi cercetează acum sub suspiciunea de vătămare corporală gravă, printre altele. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor din două oraşe pentru a opri încăierarea, scrie RADOR.

Doi medici celebri au luat la pumni un bărbat, în centrul Capitalei. De la ce a pornit scandalul

Doi medici au fost surprinși în timp ce băteau un bărbat în centrul Capitalei. Potrivit Realitatea Plus, este vorba despre ortopedul Tarek Nazer și nutriționistul Wasim Nazer. Cei doi l-ar fi luat la pumni pe bărbat pentru că acesta le-a reproșat că și-au parcat mașinile în fața curții sale.

Se pare că victima, care locuiește chiar lângă clinica unde lucrează cei doi medici, s-a dus să vorbească cu aceștia în legătură cu mașinile lor, pe care le-au parcat în dreptul porții. De acolo, situația a degenerat, iar nutriționistul a început să îl alerge pe bărbat. În cele din urmă l-a prins, iar cei doi doctori au început să îl bată cu pumnii.

Pe imaginile video surprinse la fața locului se vede cum la un moment dat intervine o asistentă de la clinica unde profesează cei doi bătăuși. Aceasta a încercat să îi despartă pe bărbați, dar nu a reușit. În cele din urmă, la fața locului au ajuns polițiștii, iar aceștia s-au potolit. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Incidentul a avut loc la finalul lunii mai.

Bărbat din Iași, bătut de doi polițiști, pe stradă. Primele declarații ale agentului acuzat de agresiune: Făcea scandal

Scene șocante au fost surprinse și în Iași, în urmă cu câteva zile. Doi agenți de poliție au luat la bătaie un cetățean, în plină stradă. Unul dintre polițiștii implicați în scandal a dat prima declarație de după incident. Deși pe imagini se vede cum bărbatul este lovit în cap de oamenii legii, agentul neagă agresiunea.

Totul ar fi început după ce bărbatul ar fi parcat într-o stație de autobuz, iar polițiștii l-au amendat. Unul dintre agenții implicați în scandal spune că individul a devenit agresiv.

"A coborât încercând să-l calmeze. Pentru o sancțiune de oprire neregulamentară făcea scandal. Surprinzător l-a lovit pe colegul meu în arcadă, în arcada dreaptă. Când am văzut asta am coborât și am recurs la imobilizarea cetățeanului respectiv, în încercarea de a-i opri mișcările, mai ales că colegul meu a fost lovit încă o dată în zona nasului.", a declarat unul dintre agenții implicați în scandal.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News