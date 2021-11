Tunuri de apă şi gaze lacrimogene folosite contra pompierilor care protestau în Grecia

Poliţia greacă a utilizat vineri gaze lacrimogene şi tunuri cu apă împotriva a aproximativ 2.000 de pompieri angajaţi sezonieri care protestau la Atena, informează dpa. Pompierii, care cer locuri de muncă permanente, au încercat să blocheze bulevardul Kifissias din centrul capitalei Greciei.

Manifestaţia a avut loc în faţa Ministerului pentru Protecţie Civilă şi Schimbări Climatice, potrivit televiziunii publice greceşti.



În vară, atunci când erau incendii peste tot, ei ne-au numit eroi. Acum nu vor să ştie de noi, a declarat unul dintre demonstranţi.

Aproximativ un sfert dintre toţi pompierii din Grecia sunt angajaţi sezonieri, în perioada 1 mai - 15 octombrie.



În timpul verii acestui an, incendiile devastatoare de vegetaţie au distrus zone extinse de păduri mai ales în zona Atenei şi pe insula Evia, scrie Agerpres.

Un pompier a fost rănit, cinci au fost arestaţi

Directoratul General de Poliţie Attica (GADA) a anunţat că a făcut mai multe apeluri către pompieri să rămână pe trotuare şi să nu blocheze strada, pentru a nu bloca activitatea socio-economică din zonă, precum şi pentru a nu interfera cu mişcarea cetăţenilor.

Aceştia ar fi refuzat, însă, şi au blocat strada Kifissia, provocând un ambuteiaj.

Membrii Asociaţiei Panhelenice a Pompierilor spun că un pompier a fost rănit la mână şi a fost băgat în operaţie. Alţi cinci ar fi fost arestaţi, conform datelor venite de la GADA.

"La câteva zile după finalul perioadei noastre de angajare, suntem forţaţi de liderii politici să ieşim pe străzi şi să ne cerem drepturile. Printre acestea, se numără recrutarea imediată a încă 24.000 de colegi, dar şi plata orelor suplimentare. De asemenea, vrem integrarea pompierilor sezonieri în program full-time", a transmis secretarul general al Asociaţiei, conform kathimerini.gr.