Trupele ruseşti riscă să rămână blocate în regiunea Herson după bombardarea podurilor de acces

"Singurele mijloace de traversare a fluviului pentru ocupant sunt pontoanele din apropierea podului Antonivski, dar nu vor putea să răspundă total nevoilor lor", a declarat televiziunii ucrainene un deputat regional, Serghii Hlan.



Potrivit lui, "Rusia îşi transferă centrele de comandament de pe ţărmul drept al fluviului pe cel stâng, conştientă fiind că în caz de escaladare acestea nu vor putea fi evacuate la timp".



El a estimat la 20.000 numărul soldaţilor ruşi prezenţi pe malul drept al fluviului şi a precizat că ei pot "să traverseze în continuare pe jos podurile scufundate".



Trupele ruseşti au ocupat de la începutul invaziei în Ucraina Hersonul, de pe fluviul Dnepr, singura capitală regională pe care acestea au reuşit să o cucerească.



Ele au avansat câteva zeci de kilometri spre vest dar cele trei poduri (două rutiere şi unul feroviar) care traversau fluviul în zona pe care o controlau au fost bombardate în ultimele săptămâni.



Cel mai important este podul Antonivski, într-o suburbie a Herson, lovit de mai multe cu rachete de la sfârşitul lui iulie. Un altul este podul de la Nova Kahovka, la 50 km spre nord-est, lovit în această săptămână.



"Ieri (vineri), forţele noastre armate au reuşit în cele din urmă să lovească eficient podul din apropiere de Nova Kahovka. Ruşii nu mai pot să transfere material, muniţii şi chiar hrană pentru trupele lor", afirmase deja sâmbătă seară Serghii Hlan.



Ministerul britanic al Apărării a confirmat sâmbătă, în briefingul său cotidian, că "principalele două poduri rutiere de acces la teritoriul ocupat de Rusia pe malul vestic al Denpr sunt probabil scoase din uz", notează Agerpres.

Muncitorii ruși care au venit să restaureze Donbasul, rămași fără salarii. Aceștia au făcut un videoclip pentru a-i bate obrazul lui Putin

Angajații Mosvodokanal, trimiși pentru a ajuta la restaurarea orașului Shchastya din LPR, au rămas fără plățile promise de Kremlin. În căutarea dreptății, aceștia au înregistrat un mesaj video către președintele Vladimir Putin, relatează URA.RU, potrivit The Moscow Times.

„Suntem un colectiv de muncă din Rusia. Atunci când am decis să venim la restaurarea regiunii Lugansk, nici nu am bănuit că am putea fi înșelați, având în vedere atenția publicului atrasă asupra acestei probleme”, a declarat în videoclip unul dintre muncitori, înconjurat de zeci de colegi.

Potrivit bărbatului, angajatorul a refuzat să semneze un contract de muncă cu ei, iar apoi a decis să nu plătească salariul.

La începutul lunii iunie, RIA Novosti a scris despre o întâlnire la Lugansk între primarul Manolis Pilavov, șeful „LPR” Leonid Pasechnik și primarul Moscovei Serghei Sobianin. Ca urmare, a fost semnat un acord de cooperare comercială, economică, științifică, tehnică și culturală.

„Am schițat în comun planuri pentru restaurarea orașului Lugansk, crearea unei vieți normale pașnice aici. Vorbim despre restaurarea școlilor, clinicilor, locuințelor, infrastructurii inginerești, conductelor de gaz, conductelor de apă, rețelelor electrice, rețelei de drumuri stradale”, a spus atunci Sobyanin.

Canalul de televiziune Russia 24 a remarcat că o sucursală a Mosvodokanal a fost creată în Lugansk pe baza utilității locale de apă.

„În primul rând, vor prelua conductele de apă. Cinci kilometri de conducte vor fi construite în trei luni. Deteriorarea țevilor este mai mare de 70%, jumătate din apă intră în pământ. De asemenea, calitatea apei lasă de dorit”, a transmis canalul.

Potrivit RIA Novosti, la lucrările de restaurare au participat 1,5 mii de specialiști și 500 de echipamente din Moscova.

