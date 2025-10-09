Trump spune că politica sa tarifară serveşte pentru "a aduce pace în lume"

"A avea capacitatea de a gestiona comerţul şi de a folosi tarifele pentru a transmite clar punctul de vedere a adus pacea în lume. Tarifele au adus pacea în lume", a declarat preşedintele Trump într-un interviu telefonic pentru postul Fox News, în care a informat despre acordul dintre Israel şi Hamas privitor la războiul din Fâşia Gaza.



Liderul american a fost întrebat despre "eforturile sale de a aduce pacea în lume" şi despre relaţiile sale cu ţările arabe care au condus la acest acord şi a subliniat rolul politicii sale comerciale în obţinerea acestuia.



"Nu doar aici, ci şi în multe alte acorduri. Am încheiat şapte acorduri de pace, în care ţările s-au luptat, în multe cazuri, timp de 30 sau 31 de ani, 135 sau 137 de ani, şi în care milioane de persoane au fost ucise. Am obţinut pacea şi am făcut-o, nu în toate cazurile, dar probabil în cel puţin cinci din cele şapte pe care le-am încheiat până acum, prin comerţ", a adăugat preşedintele SUA.



Donald Trump susţine, de obicei, că a pus capăt la şapte conflicte internaţionale: Cambodgia-Thailanda, Kosovo-Serbia, Republica Democrată Congo-Rwanda, Pakistan-India, Israel-Iran, Egipt-Etiopia şi Armenia-Azerbaidjan.



În cadrul interviului acordat, liderul de la Casa Albă şi-a apărat viziunea sa comercială strictă ca parte a politicii externe şi a diplomaţiei sale pentru a încheia acorduri cu alte ţări şi pentru a pune capăt conflictelor.



"Nu vom trata cu persoane care se ceartă. Nu vom face afaceri şi le vom impune tarife. Nu le vom permite să facă comerţ în Statele Unite. Le vom impune tarife", a comentat el.



"Mult mai important chiar decât banii pe care îi obţinem, care sunt esenţialmente miliarde de dolari, ceea ce este mult mai important este că tarifele îţi oferă o cale extraordinară spre pace şi salvarea a milioane de vieţi, pur şi simplu milioane şi milioane", a încheiat preşedintele american.



De când a început războiul său comercial, preşedintele Donald Trump a semnat acorduri comerciale cu câteva ţări precum Regatul Unit, Coreea de Sud, Cambodgia, Thailanda sau Uniunea European, aminteşte EFE.