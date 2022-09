Trump acceptă să prezinte documente financiare unui comitet al Congresului SUA

După numeroase victorii în instanţă, mă bucur că acum comitetul meu a ajuns la un acord pentru a obţine documente financiare esenţiale pe care fostul preşedinte Trump s-a străduit ani la rând să le ascundă Congresului, a declarat preşedinta Comitetului de Supraveghere şi Reformă din Camera Reprezentanţilor, Carolyn Maloney, membră a Partidului Democrat.



Acest comitet ceruse în martie 2019 cabinetului Mazars date privind situaţiile financiare şi auditurile întocmite pentru Trump şi unele dintre companiile sale pe vremea când acesta nu era încă preşedinte al SUA.



Prezentarea declaraţiilor fiscale şi a altor documente financiare face parte dintr-o îndelungată luptă juridică pe care fostul preşedinte republican o poartă de mai mulţi ani cu congresmeni şi procurori democraţi ce-l acuză de presupuse delicte financiare, dar despre care Trump afirmă că acţionează cu motivaţie politică.



Pe de altă parte, spre deosebire de alţi preşedinţi ai SUA, Trump a refuzat să prezinte declaraţiile sale fiscale, invocând inclusiv imunitatea de care beneficiază în virtutea funcţiei prezidenţiale. Potrivit unei anchete a publicaţiei The New York Times, în 10 din ultimii 15 ani înainte de a deveni preşedinte Donald Trump nu a plătit niciun impozit către statul american.



Fostul preşedinte are o dispută judiciară pe acest subiect cu încă un comitet din Congres, pe lângă cea anunţată joi ca fiind acum soluţionată.

Donald Trump cere să fie reînvestit la Casa Albă sau organizarea alegerilor anticipate. Zuckerberg a recunoscut că a cenzurat informaţii despre Hunter Biden

Donald Trump cere să fie repus la Casa Albă sau organizarea alegerilor prezidenţiale anticipate, după ce Mark Zuckerberg, şeful Facebook, a recunoscut cenzurarea unor informaţii despre Hunter Biden, fiul lui Joe Biden.

"FBI a îngropat povestea laptopului lui Hunter Biden înainte de alegeri, ştiind că, dacă nu o fac, Trump ar fi câştigat cu uşurinţă alegerile prezidenţiale din 2020. Este fraudă electorală masivă şi interferenţă în alegeri la un nivel nemaivăzut în ţara noastră.

Cum se poate repara? Declaraţi câştigătorul de drept sau, deşi ar fi o soluţie minimală, declaraţi alegerile din 2020 compromise şi organizaţi noi alegeri, imediat", a scris Trump pe reţeaua sa socială, Truth Social, conform Business Insider.

Zuckerberg a recunoscut acest lucru pe podcastul ”The Joe Rogan Experience”. Mark Zuckerberg a spus că a făcut acest lucru din cauza unei solicitări generale din partea FBI de a restricționa dezinformarea electorală.

În timpul podcastului, Joe l-a întrebat pe Zuckerberg cum gestionează Facebook problemele controversate... cum ar fi povestea lui Hunter Biden și dacă a fost cenzurată.

Ca răspuns, Zuckerberg a spus: ”Am luat-o pe o cale diferită de Twitter. Adică, practic, fundalul poveștii este că FBI-ul, practic, a venit la noi... la niște oameni din echipa noastră. Au fost de genul Hei, doar ca să știi... ar trebui să fii în alertă.”, scrie BBC.

Facebook nu a interzis complet partajarea articolului, ci a limitat în schimb cât de mult a putut algoritmul său timp de o săptămână, în timp ce verificatorii de fapte terți au încercat să verifice raportarea. Deci, deși oamenii puteau posta articolul și discuta despre el, era mai puțin probabil să se răspândească organic la noii utilizatori.

El a spus: ”Deci protocolul nostru este diferit de Twitter. Ce a făcut Twitter este... că nu poți distribui deloc asta. Noi nu am făcut asta. Ce am făcut noi a fost... să o transformăm în ceva de raportat ca potențială dezinformare... dezinformare importantă... și... cred că timp de cinci sau șapte zile distribuția Facebook a fost scăzută, dar oamenilor li s-a permis totuși să distribuie povestea. În principiu, clasamentul și fluxul de știri au fost puțin mai mici, așa că mai puțini oameni au văzut-o”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News