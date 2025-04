TOP bancuri de Sf. Gheorghe

Badea Gheorghe stătea la oi. La un moment dat, apare un luptător de kung-fu, care îi zice:

– Sunt un luptător de kung-fu şi am să-ţi fur toate oile!

Badea Gheorghe stă liniştit.

Luptătorul îi mai spune o dată:

– Sunt un luptător de kung-fu şi am să-ţi fur toate oile!

La care Badea Gheorghe se ridică şi îl snopeşte în bătaie cu bâta, după care îi zice:

– No, kum-fu?

--------------------------------------------------

Mă Ioane, eu tot văd la TV şi ascult la radio de bursă. Ce e aia bursă?

- Păi, mă Gheo, e cam greu de explicat dar, uite îţi dau un exemplu. Tu îţi cumperi o găină care îţi face nişte ouă. Din ouăle alea ies alte găini care şi alea fac ouă. Şi din ouăle alea ies alte găini care şi ele fac ouă. Şi tot aşe până la un moment dat tu ai câteva sute de capete de găini. No, şi-atunci numa că vine o apă mare şi învolburată şi îţi ia toate găinile şi le îneacă. Ş-apăi atunci tu imediat te gândeşti… mama mă-sii de afacere, raţe trebuia să cumpăr!



----------------------------------------------

Gheorghe în tren cu un turist american. Scoate el un castravete, să mănânce. Americanul întreabă:

– Ce sunt asta?

– Un castravete.

– La noi sunt trei ori mai mare.

Scoate apoi Gheorghe şi un măr.

– Ce sunt acesta?

– Un măr.

– La noi in United States sunt trei ori mai mare.

Scoate la final Gheorghe şi un pepene.

– Ce mai sunt şi asta?

– A, mazăre!

-----------------------------------------------

Badea Gheorghe vine cu prietenii la o plimbare prin Bucureşti, cu maşina.

La un moment dat reuşeşte să încurce circulaţia în intersecţia de la Universitate şi un bucureștean ţipă la el, pe geam:

– Bă, Gheorghe, bagă viteză!

Gheorghe se întoarce spre prieteni şi le zice:

– Vedeţi, pe mine mă cunoaşte toată lumea pe la Bucureşti.

