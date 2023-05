Tina Turner a murit. O veste incredibil de tristă şi o pierdere uriaşă pentru industria muzicală (Casa Albă)

Tina Turner, supranumită "Regina Rock 'n' Roll-ului", a murit la vârsta de 83 de ani, a anunţat, miercuri, unul dintre reprezentanţii săi.

Tina Turner a fost unul dintre cei mai mari artişti ai tuturor timpurilor, fiind celebră pentru hituri precum "What's Love Got to Do with It" şi "(Simply) The Best".

Cine a fost Tina Turner

Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani în Elveția. Starul născut în SUA a fost una dintre cântăreţele cele mai apreciate, cunoscută pentru carisma sa pe scenă şi pentru o serie de succese.

'Tina Turner, „Regina Rock’n Roll” a murit liniștit astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveția.', a confirmat purtătorul ei de cuvânt.





Tina Turner (nume real Anna Mae Turner, născută Bullock) s-a născut la 26 noiembrie 1939, în orăşelul Nutbush din statul american Tennessee. Când era adolescentă, mergea deseori să asculte muzică la Club Manhattan din St. Louis, unde într-o seară, l-a cunoscut pe Ike Turner, solistul de la Kings of Rhythm. Atunci viaţa ei s-a schimbat, devenind în scurt timp principala vocalistă a trupei Kings of Rhythm, potrivit site-ului https://www.biography.com.

A înregistrat împreună cu Ike piesa A Fool In Love, care a ajuns un hit în topurile din Statele Unite. Ike şi Anna s-au mutat în California, despărţindu-se de Kings of Rhythm, iar Anna şi-a schimbat numele în Tina Turner. Cei doi s-au căsătorit în 1962, în Mexic. Curând, Phil Spector - unul dintre cei mai buni producători ai momentului - i-a propus Tinei să înregistreze piesa River Deep, Mountain High, care a ajuns, în Marea Britanie, pe locul 3 în topurile pop. Succesul aduce noi fani în Europa, dar şi noi prieteni, printre care se numără şi membrii trupei Rolling Stones, care îi invită pe Tina şi Ike Turner să cânte în deschiderea noului lor turneu din toamna acelui an.



La 34 de ani, Tina a primit un rol în filmul Tommy, un film muzical rock, după un scenariu scris de trupa The Who, în care Tina interpreta personajul Acid Queen. În iulie 1976, în urma neînţelegerilor repetate, Tina şi Ike se despart. Vezi știrea aici!

