Testare anti-covid în şcoli. PSD: Guvernul trebuie să prezinte planul

"PSD cere Guvernului să se pronunţe dacă mai are în vedere organizarea testării anti-covid în unităţile de învăţământ sau dacă a renunţat cu totul la această abordare. Având în vedere avertismentele specialiştilor privind iminenţa valului patru al pandemiei, precum şi dezastrul din Educaţie cauzat de perioada nepermis de lungă în care şcolile au fost închise, este absolut necesare ca noul an şcolar să fie pregătit din timp, astfel încât cursurile să se desfăşoare cu prezenţă fizică, în condiţii de siguranţă.



România nu îşi mai permite să rateze un nou an şcolar din cauza deciziilor haotice şi a certurilor din Coaliţia de guvernare cu privire la tipul testelor anti-covid care să fie folosite în sistemul de învăţământ. Este absolut necesar ca Guvernul să prezinte public, în cel mai scurt timp, ce decizie a luat în această privinţă şi ce măsuri va întreprinde în perioada de vacanţă pentru organizarea testării în unităţile de învăţământ, după modelul celorlalte state europene", transmite biroul de presă al PSD.

Coronavirus în România: 51 de cazuri noi și patru decese în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 51 de cazuri de COVID-19 în România, iar patru persoane au murit.

Până astăzi, 6 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.030 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 51 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 11 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 34.021 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 05.07.2021 (10:00) – 06.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 48 decese (27 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Cluj, Constanța, Dolj, Harghita, Mureș, Neamț și Prahova.

44 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 2 dintre acestea s-au produs în luna octombrie 2020, 19 în noiembrie 2020, 12 în decembrie 2020, 5 în ianuarie 2021, 1 în februarie 2021, 1 în martie 2021 și 4 în aprilie 2021, în județul Cluj, Mureș și Neamț.

Dintre cele 48 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 21 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 5 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 392. Dintre acestea, 61 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.415.178 de teste RT-PCR și 1.522.484 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.261 de teste RT-PCR (6.975 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 6.286 la cerere) și 14.546 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 1.853 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 705 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 19.677 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 37 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 215 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 670 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 5 iulie, 349 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 103.800 de lei, transmite Mediafax.