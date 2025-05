Surpriză uriașă la Met Gala 2025: Ce vedetă importantă a lipsit și de ce a refuzat invitația

Taylor Swift și Travis Kelce au spus „nu” celei mai glamuroase nopți din an. Motivul? Nu are legătură cu evenimentul, ci cu... dragostea.

Taylor Swift și Travis Kelce au lipsit de la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului – Gala Met 2025 – iar motivul este mai simplu decât ar putea părea. Cei doi au fost invitați la evenimentul de pe 5 mai, dar au ales să refuze invitația din cauza unui program deja plin, potrivit surselor apropiate citate de TMZ.

Ambii în vârstă de 35 de ani, Swift și Kelce s-au bucurat în ultimele luni de o perioadă mai relaxată după finalul sezonului NFL și pauza dintre etapele turneului „Eras Tour” al artistei. Surse din anturajul lor au confirmat că cei doi îndrăgostiți au preferat timpul petrecut împreună în locul unei apariții publice la New York.

Timp de calitate în locul luminilor reflectoarelor

„Au călătorit non-stop și se bucură foarte mult de asta”, a declarat o sursă pentru revista People, în aprilie. Potrivit aceleiași surse, Swift și Kelce „profită din plin de timpul liber împreună, se întâlnesc cu prietenii și trăiesc o perioadă specială.”

Insiderul a adăugat că relația lor este „foarte serioasă și în sincronizare”, explicând că vedetele împărtășesc aceleași valori și sunt în această etapă mai preocupate de intimitate decât de aparițiile mondene. „În acest moment, se concentrează foarte mult pe timpul privat, departe de lumina reflectoarelor”, a punctat sursa.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Taylor Swift (@taylorswift)

Un potențial debut ratat pentru Kelce

Dacă ar fi participat, Travis Kelce și-ar fi făcut debutul la Met Gala, un pas important nu doar pentru cariera sa sportivă, ci și pentru profilul său din ce în ce mai vizibil în lumea celebrităților. Fanii se întrebau dacă își va păstra stilul jucăuș și extravagant și pe treptele Met-ului, dar acest moment rămâne, cel puțin pentru acum, în așteptare.

Taylor Swift, o absență tot mai lungă

De cealaltă parte, Taylor Swift este deja o veterană a galei. Artista și-a făcut debutul la Met Gala în 2008 și a fost prezentă de cinci ori până în 2016, când a co-prezidat ediția „Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology.” De atunci, nu a mai participat, iar fanii săi încep să se obișnuiască cu absența ei de pe covorul roșu al evenimentului.

Cu look-uri memorabile de-a lungul anilor – de la rochia aurie Badgley Mischka din 2008 la controversata ținută Louis Vuitton din 2016 – prezențele lui Swift au fost mereu printre cele mai așteptate. Totuși, prioritățile s-au schimbat, iar artista preferă acum discreția și apropierea de cei dragi.

Gala Met 2025, o celebrare a stilului masculin de culoare

Gala din acest an a fost co-prezidată de Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams și Anna Wintour, cu LeBron James în rolul de președinte de onoare. Tema expoziției de primăvară a Muzeului Metropolitan de Artă a fost „Superfine: Tailoring Black Style”, o explorare a stilului masculin afro-american și a impactului său cultural și identitar.

Cu un cod vestimentar denumit „Tailored for You”, gala a omagiat eleganța costumului și a oferit un cadru spectaculos pentru ca vedetele din întreaga lume să-și etaleze interpretările stilistice.

Multe apariții remarcabile

Chiar dacă Taylor Swift și Travis Kelce au lipsit, covorul roșu al Galei Met 2025 a fost, ca de obicei, plin de vedete, ținute extravagante și momente virale. Cuplul rămâne însă pe radarul fanilor, care așteaptă cu nerăbdare următoarea lor apariție publică.

Până atunci, cei doi se bucură de timpul lor departe de camere, preferând iubirea și liniștea în locul spectacolului mediatic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News