SUA plasează Rusia pe listele ţărilor angajate în trafic de persoane şi în recrutarea de copii soldaţi

Departamentul de Stat a inclus aceste liste în raportul său anual privind traficul de persoane, care cuprinde pentru prima dată, în urma unui mandat din 2019 al Congresului, o secţiune privind traficul de persoane sprijinit de stat.

Rusia apare frecvent în raport din cauza invaziei sale din Ucraina la 24 februarie şi a ceea ce documentul numeşte vulnerabilitatea milioanelor de refugiaţi ucraineni în faţa traficului de fiinţe umane. Reuters precizează că Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns deocamdată unei solicitări de a comenta acuzaţiile din raport.

Noua secţiune mai include Afganistan, Myanmar, Cuba, Iran, Coreea de Nord şi alte cinci ţări

În afară de Rusia, noua secţiune mai include Afganistan, Myanmar, Cuba, Iran, Coreea de Nord şi alte cinci ţări cu o 'politică documentată' sau 'un model documentat' de trafic de persoane, muncă forţată în sectoare afiliate guvernului, sclavie sexuală în tabere al guvernului sau folosire ori recrutare de copii soldaţi.

Raportul conţine de asemenea o listă separată de 12 ţări care folosesc sau recrutează copii soldaţi, iar printre ele se numără şi Rusia.

Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA despre România. Țara noastră, scoasă de pe lista neagră. Ministrul Bode: Am avut sprijinul premierului Ciucă

Lucian Bode, ministrul de Interne, a transmis un mesaj după ce a consultat raportul anual privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA.

„Mă bucur să constat că România a fost scoasă de pe lista de supraveghere. Raportul Departamentului de Stat conturează o imagine favorabilă a activităților anti-trafic și evidențiază progresele pe care România le-a făcut în ultimul an. Sistemul anti-trafic de persoane din România este unul funcțional, capabil să ofere un răspuns adecvat acestui tip de criminalitate. Nu am vrut să cred nicio clipă în scenariul în care România ar fi fost retrogradată, deoarece avem structuri, legislație, strategii, planuri de acțiune și linii de finanțare dedicate pe care am început deja să le utilizăm mai eficient și mai aplicat în prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Eforturile noastre din ultimul an nu au vizat doar să răspundă recomandărilor Departamentului de Stat, ci sunt o expresie a angajamentului evident al României pentru combaterea acestui flagel. Lupta anti-trafic presupune efortul conjugat al mai multor instituții și cu siguranță ne vom concentra în continuare pe remedierea aspectelor pe care trebuie să le îmbunătățim. Aș vrea să subliniez că o decizie deosebit de importantă în acest sens a fost preluarea la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a Comitetului de monitorizare a eforturilor anti–trafic. Înțelegând importanța acestui dosar, sprijinul oferit de către domnul Prim-Ministru Nicolae Ciucă a fost esențial în ceea ce privește coordonarea tuturor măsurilor implementate, respectiv activităților realizate pe parcursul anului trecut.

Le mulțumesc tuturor structurilor specializate și autorităților române pentru efortul depus și pentru cooperarea foarte bună pe care au avut-o cu partenerii externi în vederea reducerii dimensiunilor traficului de persoane și îmbunătățirii poziției ocupate de România în acest raport”, a scris Lucian Bode pe Facebook. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News