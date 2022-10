SUA mută șase avioane nucleare B-52 în Australia din cauza amenințării Chinei împotriva Taiwanului

Mass-media australiană a raportat că SUA se pregătește să desfășoare până la șase bombardiere strategice B-52 cu capacitate nucleară în nordul Australiei, o mișcare despre care experții au spus că este un avertisment pentru China, deoarece crește îngrijorarea că Beijingul se pregătește să atace Taiwan.

Un raport al programului ABS „Four Corners” publicat luni, 31 octombrie, a dezvăluit că B-52 Stratofortresses vor fi desfășurate la Baza Aeriană Tindal, la sud de Darwin, Australia, unde vor fi construite facilități speciale pentru a găzdui bombardierele. Se pare că SUA au întocmit planuri pentru o „facilitate de operațiuni de escadrilă” care să fie utilizată în timpul sezonului uscat în Teritoriul de Nord al Australiei și construiesc centre de întreținere și o zonă de parcare pentru „șase B-52”.

Becca Wasser, cercetător la Center for a New American Security, un think tank din Washington, a declarat că desfășurarea bombardierelor B-52 în nordul Australiei este un mesaj puternic pentru China.

De mai bine de 60 de ani, bombardierul B-52 a fost o platformă centrală de transportare a armelor pentru Forțele Aeriene ale SUA, cu capacități de lovitură pe distanță lungă și capacitatea de a transporta atât arme nucleare, cât și arme convenționale. U.S. Air Force a declarat agenției de presă:

„Abilitatea de a desfășura bombardiere ale forțelor aeriene americane în Australia trimite un mesaj puternic adversarilor cu privire la capacitatea noastră de a proiecta puterea aerului letal”, a spus Becca Wasser.

Când a fost întrebat când vor fi dislocate B-52-urile la baza aeriană Tindal, Ministerul Apărării din Australia a refuzat să comenteze, conform Taiwan News.

Joe Biden: SUA vor să evite un război contra Chinei, dar vom rămâne în concurență

Președintele american Joe Biden a reiterat că Washingtonul nu caută să intre în conflict cu Beijingul, la o întâlnire cu oficiali de rang înalt din apărare, inclusiv secretarul Apărării Lloyd Austin, secretarul adjunct Kathleen Hicks și președintele șefilor de stat major Mark Milley.

Biden a spus că SUA trebuie să „gestioneze în mod responsabil concurența din ce în ce mai intensă cu China”, potrivit unui comunicat de presă al Casei Albe. America trebuie să-și mențină avantajul militar, dar să explice Chinei că nu dorește conflicte, a adăugat el.

Deși SUA intenționează să evite escaladarea cu China, „vom concura”, a spus el.

Biden a adăugat că administrația sa va continua alianțele în Indo-Pacific și va stabili noi parteneriate „angajate într-o lume care este liberă, deschisă, prosperă și sigură”. El a subliniat importanța unei Alianțe Nord-Atlantice puternice și unite, deoarece lumea se confruntă cu „amenințările de astăzi și amenințările de mâine” (citește AICI).

