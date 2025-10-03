SUA, implicate într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, anunță Trump

SUA sunt angajate într-un "conflict armat" împotriva cartelurilor drogurilor, a decretat Donald Trump într-o notificare trimisă de Pentagon Congresului, care vizează un sprijin legal din partea acestuia pentru recentele operaţiuni ale Washingtonului în largul coastelor Venezuelei, relatează France Presse.



Scrisoarea -obţinută de AFP de la o sursă parlamentară care a cerut anonimatul - intervine după desfăşurarea la sfârşitul lunii august a mai multor nave militare în Marea Caraibilor şi distrugerea a cel puţin trei ambarcaţiuni în această zonă, care ar fi fost implicate - potrivit Washingtonului - în traficul de droguri, operaţiune soldată cu cel puţin 17 morţi.



Unii jurişti au subliniat că aceste lovituri ieşeau din orice cadru juridic, iar această declaraţie oficială urmăreşte - potrivit administraţiei Trump -să servească la justificarea legală a operaţiunilor angajate în largul coastelor Venezuelei.



Un astfel de raport către Congres "este necesar din punct de vedere legal în urma oricărui eveniment în care forţele armate americane au fost implicate într-un atac", a precizat pentru AFP un responsabil al Casei Albe.



"Cum am afirmat în repetate rânduri, preşedintele a acţionat în conformitate cu dreptul conflictelor armate pentru a ne proteja ţara de cei care încearcă să aducă otravă mortală pe teritoriul nostru", a susţinut Anna Kelly, purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe.



Totuşi, Constituţia americană prevede că doar Congresul are competenţa de a declara război, aruncând încă o dată îndoiala asupra validităţii unei declaraţii de "conflict armat" atât de ample.



Cartelurile implicate în traficul de droguri au devenit în ultimele decenii "mai înarmate, mai bine organizate şi violente", "provocând ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an", afirmă Pentagonul în această scrisoare, dezvăluită în premieră de New York Times.



"Drept răspuns, preşedintele a decis că SUA erau angajate într-un conflict armat non-internaţional cu aceste organizaţii teroriste desemnate", se afirmă în nota respectivă.



Washingtonul i-a acuzat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe guvernul său că ar fi în fruntea unei vaste organizaţii de trafic de droguri spre SUA. Caracasul dezminte viguros aceste acuzaţii şi, ca răspuns la desfăşurarea americană considerată drept o "ameninţare militară", a lansat exerciţii militare şi o mobilizare de rezervişti.



Guvernul venezuelean a condamnat joi - într-un comunicat - "incursiunea ilegală" a avioanelor de vânătoare americane într-o zonă aflată sub controlul său aerian, afirmând că aceasta pune în pericol securitatea aviaţiei civile şi comerciale în Caraibe.



Ministrul venezuelean al apărării a denunţat mai devreme survolul a cinci avioane de luptă americane în apropierea coastelor ţării, potrivit Agerpres.