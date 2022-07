SUA au fost aproape de o altă tragedie. Autorul atacului din apropiere de Chicago „a luat serios în considerare” un al doilea masacru

Robert Crimo, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut în faţa anchetatorilor că, după atac, a fugit cu maşina la Madison, unde "a văzut alte celebrări" şi "a luat în mod serios în considerare să folosească arma pe care o avea în maşină pentru a comite un alt atac", a declarat Christopher Covelli, de la poliţia din Highland Park.



Acest al doilea atac nu era planificat, spre deosebire de primul, care fusese pregătit de mai multe săptămâni, a subliniat poliţistul.



Tânărul a deschis focul luni asupra mulţimii, de pe acoperişul unui magazin, în momentul în care începea defilarea, omorând şapte persoane şi rănind alte 30.



După arestarea sa, care s-a produs luni seară în apropiere de Chicago, el a fost interogat de poliţia din Highland Park şi "le-a furnizat anchetatorilor o declaraţie voluntară prin care şi-a recunoscut actele", a afirmat procurorul adjunct Ben Dillon, în timpul unei intervenţii prin videoconferinţă în faţa unui judecător.



Date fiind acuzaţiile, judecătorul Theodore Potkonjak a refuzat o eliberare sub cauţiune, în timp ce suspectul a rămas impasibil în timpul înfăţişării sale în instanţă.



Într-o conferinţă de presă care a urmat, procurorul Eric Rinehart nu a dorit să speculeze asupra mobilului crimelor.



Robert Crimo este inculpat pentru şapte crime şi, dacă va fi găsit vinovat, riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitatea de eliberare condiţionată.



El urmează să compară în faţa unui alt judecător de la tribunalul din Waukegan la 28 iulie.

Afirmând că este "şocat", preşedintele democrat Joe Biden a promis într-o comunicat ca va continua lupta împotriva "epidemiei de violenţă comisă cu arme de foc" după această nouă vărsare de sânge.



Dimineaţă devreme, sute de oameni, printre care multe familii cu copii, îşi ocupaseră locurile pe trotuarele din Highland Park pentru a participa, ca peste tot în Statele Unite, la tradiţionala paradă de 4 iulie, o zi de sărbătoare la începutul verii.



În timp ce fanfarele liceelor defilau pe străzi, o rafală de tiruri a răsunat. "Am auzit aproximativ 50 de focuri de armă, cu toţii am crezut ca sunt focuri de artificii", a comentat pentru CNN o femeie care a asistat la tragedie, Zoe.



"La un moment dat, am văzut o fată plină de sânge, nu mai văzusem aşa ceva niciodată", a adăugat ea, descriind o "mare de panică în care oamenii cădeau unul după altul".



Tirurile şi busculada au făcut multe victime. "La ora actuală, ştim că cel puţin şase persoane au murit" şi "că 24 au fost transportate la spital", a declarat primarul oraşului, Nancy Rotering, într-o conferinţă de presă.



"În timp ce ne adunasem pentru a ne sărbători libertatea, trebuie să deplângem tragica pierdere de vieţi şi să trecem peste teroare", a subliniat ea, conform Agerpres.

Poliţia l-a arestat pe suspectul atacului armat care a făcut luni cel puţin şase morţi şi 26 de răniţi în cursul unei parade în apropiere de Chicago pentru ziua de 4 iulie, comentează AFP.



Tragedia, într-o ţară aflată încă sub şocul unei recente serii de atacuri armate, a avut loc la Highland Park, în nordul Statelor Unite.



Sute de poliţişti l-au căutat pe tânarul care, înarmat cu o puşcă puternică, a tras în mulţimea adunată în acest oraş cu 30.000 de locuitori, situat pe malul lacului Michigan.



Individul s-a urcat pe acoperişul unui magazin, semănând panică înainte de a fugi, scrie Agerpres.

Poliţia identificase un suspect, Robert - zis Bobby - Crimo, 22 de ani şi "din regiune". Ea a difuzat fotografia unui tânăr cu o faţă trasă şi cu tatuaje.



"Fiţi foarte vigilenţi, această persoană este un fugar", a avertizat unul dintre purtătorii de cuvânt ai poliţiei, Christopher Covelli. "Este considerat înarmat şi foarte periculos", a adăugat el.



După o scurtă urmărire cu maşina, suspectul a fost reţinut "fără incidente", a declarat luni seară presei şeful poliţiei din Highland Park, Lou Jogmen.



Individul are mai multe pagini pe internet, unde este prezentat ca un muzician din Chicago numit "Awake the rapper".

