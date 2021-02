Studenții voiau să fie consultați de Guvern înainte să le taie gratuitatea la tren: Au luat decizia fără să ne ceară un sfat

Studenții sunt supărați că nu mai pot merge gratuit cu trenul. Au primit doar 50% gratuitatea de la Guvernul PNL - USR PLUS - UDMR.

”Eu nu văd aici un capăt de țară” le-a spus premierul Florin Cîțu studenților, când a anunțat decizia. Studenții care au ieșit în stradă nu par a fi de aceeași părere. Ei sunt supărați pe această tăiere și acuză că nu sunt ascultați.

”Au luat această decizie fără să se consulte cu noi sau să ne ceară măcar părerea sau un sfat în direcția asta și, în momentul în care am încercat să îi contactam pe cei din conducere și să aflăm motivul pentru care vor să retragă și să modifice acea lege, am fost de fiecare dată respinși sau ni s-au dat diverse scuze prin care nu se pot întâlni cu noi. Am vrea doar să putem avea o discuție, să ne spunem și noi punctul de vedere și să găsim o variantă de mijloc, să fie benefică atât pentru studenți, cât și pentru celelalte persoane implicate.” a spus președintele Ligii Studenților din Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Adam Sebastian, la protestul din Alba Iulia, conform ziarulunirea.ro.