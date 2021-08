Staţia de metrou Eroilor 2, redenumită "Opera Română"

Staţia de metrou Eroilor 2 a fost redenumită, până la sfârşitul acestui an, "Opera Română", în cadrul unei ceremonii desfăşurate joi, în prezenţa ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a managerului interimar al Operei Naţionale Bucureşti, Daniel Jinga, şi a directorului Metrorex, Ştefan Paraschiv.

"Opera Naţională Bucureşti celebrează anul acesta 100 de ani. 100 de ani de cultură, 100 de ani de tradiţie, 100 de file scrise pentru români. Printr-un decret guvernamental avea loc, la data de 1 aprilie 1921, instituţionalizarea Operei Române din Bucureşti. Astăzi, 26 august 2021, ducem misiunea înaintaşilor noştri mai departe şi inaugurăm staţia de metrou 'Opera Română'. Un gest ce se doreşte a fi un preambul al stagiunii centenare 'Opera 100', ce va începe de la data de 1 octombrie. Metrorex a răspuns cererii Ministerului Culturii de a schimba temporar denumirea staţiei Eroilor 2 în 'Opera Română', poziţionând Bucureştiul pe axa marilor capitale ale lumii. Nu doar că este mai uşor pentru publicul străin, ci reprezintă un gest de normalitate prin care onorăm valoarea acestei instituţii de prestigiu", a declarat ministrul Culturii, precizează Agerpres.

El a precizat că îşi doreşte ca, împreună cu ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, şi directorul general Metrorex, Ştefan Paraschiv, să găsească "pârghiile necesare" pentru ca această modificare temporară să devină una definitivă.

Daniel Jinga: O perioadă grea pentru artiști. O să facem toate eforturile ca acest an omagial să nu treacă neobservat





"Vreau să-i mulţumesc, în acelaşi timp, şi domnului Daniel Jinga pentru eforturile depuse şi vreau să vă spun că împreună pregătim un program care să celebreze centenarul Operei aşa cum merită, pentru că Opera Naţională Bucureşti a fost una din instituţiile emblematice care au parafat practic crearea statului unitar român", a mai spus Gheorghiu.



Managerul interimar al ONB a amintit că ultima perioadă a fost una grea pentru artişti şi a promis că va face toate eforturile ca anul omagial să nu treacă neobservat.



"A fost un an foarte greu pentru artişti, pentru că ne-am simţit singuri, pentru că ne-a părut rău că ne-a prins centenarul în această situaţie socială, sanitară, economică pe care o traversăm cu toţii, dar vă asigurăm că o să facem toate eforturile ca acest an omagial să nu treacă neobservat în ochii opiniei publice, să ne cunoaşteţi istoria, să ştiţi ce a însemnat Opera Naţională de la începuturile ei până astăzi", a afirmat Jinga.

Potrivit acestuia, au fost pregătite o serie de spectacole şi manifestări artistice şi se fac eforturi pentru ca soprana Angela Gheorghiu să cânte pe scena Operei Naţionale.

"Am pregătit o serie de spectacole şi manifestări artistice care or să vă placă. (...) Aşa cum am spus şi în declaraţiile prime, oficiale, ar fi o mare bucurie ca Angela Gheorghiu să cânte la Opera Naţională, mai ales în anul centenar. Şi normalitate şi inedit, în acelaşi timp. Orice tip de venire a unui asemenea artist foarte mare înseamnă discuţii de logistică, discuţii de repertoriu, discuţii financiare şi bănuiesc că lucrurile astea se vor rezolva în următoarea lună. Oricum, concertul ar trebui să fie undeva prin luna decembrie", a precizat Daniel Jinga.