Sinagogă din Berlin atacată cu sticle incendiare / Video

Comunitatea Kahal Adass Jisroel a declarat că sinagoga sa din cartierul Mitte al orașului Berlin a fost atacată cu două sticle incendiare. Poliția a confirmat incidentul.

Comunitatea a postat pe platforma X, anterior cunioscut ca Twitter, imagini video cu polițiști care investigau locul din fața sinagogii.

