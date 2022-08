Și-a văzut bogăția explodând în timpul pandemiei. Acum este al treilea cel mai bogat om din lume

Despre Guatam Adani, care conduce unul dintre cele mai importante conglomerate din India, se crede că are o valoare de aproximativ 137 de miliarde de dolari,conform CNN.

Asta după ce o creșterea averii din această săptămână l-a plasat chiar în spatele CEO-ului Tesla ( TSLA ), Elon Musk, și a fondatorului Amazon ( AMZN ), Jeff Bezos, ale căror averi proprii sunt estimate la 251 de miliarde de dolari, respectiv 153 de miliarde de dolari. La fel ca alți miliardari din întreaga lume, Adani și-a văzut bogăția explodând în timpul pandemiei.

Fondatorul grupului omonim Adani controlează companii, de la porturi și aerospațiale până la energie solară și cărbune.

Averea lui a crescut exponențial de la începutul crizei globale de sănătate, investitorii pariând pe capacitatea lui de a-și dezvolta afacerea în sectoare pe care premierul indian Narendra Modi le-a prioritizat pentru dezvoltare.

Fascinating to hear from Prez @EmmanuelMacron at Chateau Versailles. His belief in power of regional democracies and a multipolar world is indeed refreshing. We are honoured to support his global energy transition agenda and India / France cooperation. pic.twitter.com/TxtEC3vfNX