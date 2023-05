Semnal de forță dat de președintele Germaniei. Hartmann: Se vede puterea lui Klaus Iohannis. A știut să construiască o relație extrem de bună cu Germania / video

Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, se află în vizită în România până vineri. Acesta a fost primit, astăzi, 24 mai 2023, la Palatul Cotroceni, de către președintele Klaus Iohannis.

Analistul de politică externă H. D. Hartmann consideră că vizita lui Frank-Walter Steinmeier în România este cel mai important subiect de pe agenda publică în ceea ce privește politica externă.

„Vizita oficială a președintelui german la București este subiectul săptămânii. Președintele federal nu are foarte multe calități, el este o figură simbolică, dar este un semnal fundamental dat de cea mai puternică economie a Europei și cea mai mare putere diplomatică și politică a Uniunii Europene cu privire la România.

Cred că se vede și puterea președintelui român Klaus Iohannis, care a știut să construiască o relație extrem de bună cu Germania și întotdeauna a avut un aliat puternic în Germania, mai ales după eșecul Schengen, unde a fost foarte clar că Austria a acționat aproape independent de voința puterilor europene. Germania și-a exprimat întotdeauna, pe parcursul ultimului an, sprijinul pentru intrarea României în Schengen.

Este un semnal pozitiv, este un semnal de forță. Vom vedea cum se va materializa. Sunt probleme economice foarte grave, bugetul României este foarte slăbit ca urmare a scăderii de taxe. Mărirea prețului la energie și explozia prețurilor la resurse primare a dus la o scădere economică. Vom vedea și cu ce rezultate concrete vom rămâne după vizita președintelui german la București“, a precizat, la DC News, la emisiunea Geostrategica, analistul de politică externă H. D. Hartmann.

Ce a spus Klaus Iohannis în conferința de presă alături de Frank-Walter Steinmeier

„Anul acesta doresc să reconfirm, împreună cu domnul Președinte Steinmeier, interesul nostru comun pentru intensificarea relațiilor excelente dintre țările noastre, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și al NATO. Numai împreună vom putea să întărim unitatea europeană în aceste vremuri tulburi, marcate de agresiunea rusă din Ucraina, de schimbări geopolitice și de urmările multiplelor crize din anii trecuți.

Am analizat astăzi, împreună cu domnul Președinte Steinmeier, situația de securitate din regiunea Mării Negre. Am evaluat amenințările și am concluzionat că împreună - România, Germania și ceilalți aliați din cadrul NATO - suntem puternici și putem să asigurăm securitatea țărilor noastre.

I-am mulțumit, în acest context, domnului Președinte pentru susținerea de către Germania a consolidării Flancului Estic al NATO și pentru participarea la structurile aliate din România.

Am stabilit să intensificăm colaborarea noastră în cadrul Uniunii Europene și al NATO, pentru a face față provocărilor actuale, nu numai celor în materie de securitate, dar și celor în plan economic și social (...)“, a spus, printre altele, Klaus Iohannis.

