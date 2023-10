Rusia dă vina pe „influențele externe malefice” pentru violențele de pe propriul aeroport din Daghestan

Într-o discuție cu jurnaliștii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: "Este bine cunoscut și evident că evenimentele de ieri în jurul aeroportului Makhachkala au fost în mare măsură rezultatul unei influențe externe, inclusiv a influenței informaționale."

Peskov a menționat că "cei cu intenții malefice" au folosit imagini larg răspândite cu suferința din Gaza pentru a stârni populația în regiunea predominant musulmană din Caucazul de Nord. Nu a specificat cine, în opinia Kremlinului, a orchestrat violențele sau de ce.

Ministerul de Interne al Rusiei a declarat luni că au fost efectuate 60 de arestări după ce sute de protestatari anti-israelieni au asaltat aeroportul din Makhachkala duminică, la scurt timp după sosirea unui avion din Israel.

Russian Telegram channels report that the crowd in Makhachkala was led out of the airport's building and runway. Reportedly, 5 people were injured.



