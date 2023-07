Rusia a atacat porturile Reni și Izmail, la granița României. Chirieac a spus care ar putea fi următoarele ținte / video

Federația Rusă a atacat, în noaptea de duminică spre luni, portul ucrainean Reni de la Dunărea. Ar fi fost vizate depozitele cu grâu și orz, dar și tancuri cu petrol și depozite cu arme, conform CNN.

Comandamentul militar al Ucrainei a precizat că patru angajați de la un depozit au fost răniți.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe clipuri video care arată atacurile forțelor ruse asupra obiectivelor din Ucraina. O barjă ar fi fost avariată și infrastructura din portul ucrainean Reni ar fi suferit avarii serioase. Atacul a fost făcut cu drone Shaded, de fabricație iraniană, și a durat 4 ore.

Portul ucrainean Reni se află la doar 10 kilometri de Galați.

