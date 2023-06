România poate fi lovită de un cutremur mare, spune seismologul Mihai Diaconescu. "Ne așteptăm să se întâmple oricând"

Seismologul Mihai Diaconescu, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a declarat că în România ne putem aștepta "să se întâmple oricând un cutremur mai mare".

"Aceste cutremure din Turcia au generat un val de cutremure în special în Marea Mediterană, Cipru, și Creta. În ultima perioadă m-am preocupat să găsesc o legătură între zona Târgu Jiu și lanțul de cutremure din Marea Mediterană. Vrancea este exclus să fie influențată de cutremurele din Turcia pentru că ar trebui să fie influențată de o propagare din Marea Neagră sau Dobrogea ca să poată ajungă în Vrancea, dar așa ceva nu este pus în evidență.

În Vrancea ne așteptăm să se întâmple oricând un cutremur mai mare, pentru că au trecut câțiva zeci de ani de când s-a produs un cutremur de peste 7 acolo. După cum am studiat, la 30, 40 de ani, se produce un cutremur mare. Nu s-au mai înregistrat cutremure peste 7 grade de peste 30 de ani", a afirmat Mihai Diaconescu la la Antena 3 CNN.

Cutremure în serie

Avertismentul seismologului vine în contextul în care zilele acestea s-au produs cutremure în serie. Mai exact, marți, 20 iunie, un nou cutremur s-a produs în zona Vrancea, Buzău, la ora 01:45, cu magnitudinea de 4,2 grade, la adâncimea de 131,5 kilometri.

La ora 05:34 s-a produs un alt cutremur de 2,7 grade, în Dobrogea, Tulcea, la adâncimea de 1,5 kilometri, iar luni, la ora 08:26 s-a produs un cutremur în Oltenia, Gorj, cu magnitudinea de 4,2 la adâncimea de 14 kilometri. La ora 9 și 10 dimineața au avut loc încă două seisme de 2,8 și 2 grade.

Luni, seismologul Gheorghe Mărmureanu spune că nu există nicio legătură între cutremurele din România şi cele din Turcia, aşa cum au circulat mai multe informaţii în mediul online.

"Replici nu pot exista la acest cutremur, pentru că e de magnitudine mică. Dar vreau să abordez un pic problema acestor cutremure. Foarte multă lume le leagă de cele din Turcia. M-am ocupat mulţi ani de treaba asta. Din ce am observat eu, toate cutremurele din Turcia ajung în Marea Mediterană şi apoi în partea de nord a Africii. Niciodată nu afectează Balcanii, România, etc. Treaba cu Turcia e foarte clară. M-am ocupat mult timp, am colegi acolo, am lucrat cu ei, am participat la multe activităţi ale lor. La începutul acestui secol şi finalul secolului trecut au avut loc multe cutremure în Turcia, dar vă spun, cele de la noi nu au legătură", a declarat Gheorghe Mărmureanu. Vezi mai mult AICI.

