Cutremurele din vestul României nu au legătură cu seismul din Turcia. Gheorghe Mărmureanu demontează toate zvonurile

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineaţa, în Oltenia, în judeţul Gorj, la ora locală 8:26, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



Cutremurul a avut loc la adâncimea de 15 km, în apropierea următoarelor oraş: 18 kilometri nord-vest de Târgu Jiu, 68 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara, 82 km sud de Deva, 96 km est de Reşiţa şi 99 km vest de Râmnicu Vâlcea.

În direct la Antena 3 CNN, seismologul Gheorghe Mărmureanu spune că nu există nicio legătură între cutremurele din România şi cele din Turcia, aşa cum au circulat mai multe informaţii în mediul online.

"Replici nu pot exista la acest cutremur, pentru că e de magnitudine mică. Dar vreau să abordez un pic problema acestor cutremure. Foarte multă lume le leagă de cele din Turcia. M-am ocupat mulţi ani de treaba asta. Din ce am observat eu, toate cutremurele din Turcia ajung în Marea Mediterană şi apoi în partea de nord a Africii. Niciodată nu afectează Balcanii, România, etc. Treaba cu Turcia e foarte clară. M-am ocupat mult timp, am colegi acolo, am lucrat cu ei, am participat la multe activităţi ale lor. La începutul acestui secol şi finalul secolului trecut au avut loc multe cutremure în Turcia, dar vă spun, cele de la noi nu au legătură", a declarat Gheorghe Mărmureanu.

Întrebat ce se poate întâmpla în zona Vrancea în perioada următoare, Mărmureanu a spus că "zona Vrancea e altă poveste. Deocamdată nu se pune problema unui cutremur catastrofal în Vrancea, cel puţin până în 2040 sau după".

Mărmureanu spunea, încă din 2011, când crede că va veni un cutremur major în România: Calcul matematic simplu

Gheorghe Mărmureanu spunea, în urmă cu 12 ani, că următoarea „zgâlţâială catastrofală" va veni în România după 2041, adică la 64 de ani după cel din '77.

„Analiza istorică a celor cinci cutremure, cele mai puternice din România, a arătat că cea mai mică distanţă, între un cutremur de suprafaţă, ca în ’77, şi unul de mare adâncime, este de 64 de ani. Rezultă că 1977+64= 2041!", a zis expertul în 2011. VEZI AICI MAI MULTE

