O bonă de 69 de ani din Capitală ar fi agresat fizic un copil de un an pe care îl îngrijea.

O bonă în vârstă de 69 de ani a fost reţinută şi apoi plasată sub control judiciar, pentru că ar fi agresat fizic un copil de un an şi două luni pe care îl avea în grijă, transmite Agerpres. Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii Secţiei 22 au fost sesizaţi, pe 16 mai, de către că o femeie, că fiul său, în vârstă de 1 an şi două luni, ar fi fost agresat fizic de către bonă.



Oamenii legii au aflat ulterior că mama copilului ar fi cunoscut, în luna aprilie, prin intermediul unei platforme online, o persoană ce s-a recomandat a fi bonă cu experienţă. Ulterior, cele două persoane s-ar fi înţeles ca femeia în vârstă de 69 de ani să aibă grijă de fiul ei doar în anumite zile. Așa se face că în perioada 16 aprilie - 13 mai, bona ar fi avut grijă de copil de mai multe ori. Totuși, părinții nu ar fi sesizat atunci aspecte care să le ridice suspiciuni în privinţa comportamentului ei, precizează polițiștii.

Cum ar fi aflat mama că minorul ar fi fost agresat fizic

Pe 15 mai însă, mama copilului s-ar fi uitat pe înregistrările camerelor de supraveghere video instalate în locuință şi ar fi observat că, în cursul zilei anterioare, fiul său ar fi fost agresat fizic, în repetate rânduri, de către bonă, fiind bruscat şi lovit în mai multe zone ale corpului.

După ce mama a alertat poliția, femeia în cauză a fost identificată de către oamenii legii. Pe 17 mai ea a fost adusă la audieri şi reţinută, iar mai apoi a fost plasată sub control judiciar 60 de zile. Acum, Poliția Capitalei precizează că cercetările în acest caz sunt continuate de către Secţia 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Bona este cercetată pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.

