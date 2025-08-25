Data publicării:

Rezidența Artistică Beclean 2025. Un proiect aflat la prima ediție 

Autor: Flaviu Predescu | Categorie: Cultura

Primăria Orașului Beclean, în parteneriat cu Asociația Artemisia, organizează prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean 2025, promovată și susținută cultural de către Uniunea Artiștilor Plastici din România.

„Artiștii selectați pentru această ediție sunt: Irina Cîmpeanu Ștefureac, Nora Cupcencu, Maria Dima, Raluca Drăghici, Sânziana Georgescu, Tiberiu Necula, Cătălina Nistor, Ioana Popescu și Claudiu D. Popescu.

1. -imagine fara descriere- (captura-de-ecran-2025-08-25-155520_54555200.jpg)

Rezidența se concentrează pe întâlnirea cu istoria și tradițiile locale, precum și pe modul în care acestea pot fi reinterpretate în limbajul artei contemporane.

Vernisajul va avea loc joi, 28 august 2025, la Băile Figa din Beclean, marcând debutul unui proiect care își propune să devină un reper în viața culturală a orașului.” anunță organizatorii într-un comunicat.

