Televiziunea de stat din Iran, atacată de Israel chiar în timpul transmisiunii în direct / video

Update:

IDF a lovit Rețeaua de știri din Republica Islamică Iran (IRINN), operată de IRIB, luni după-amiază, deoarece rețeaua era folosită în scopuri militare de către forțele armate iraniene, a spus armata citată de JPost.

Clădirea a fost folosită sub pretextul activității civile, acoperind utilizarea militară a infrastructurii și bunurilor centrului. Lovitura a afectat direct capacitățile militare ale forțelor armate iraniene, potrivit IDF.

Armata a adăugat că „lovirea precisă” a fost efectuată pe baza informațiilor, iar înainte de atac, IDF a avertizat populația civilă din jur, inclusiv prin apeluri telefonice.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat chiar înainte de atac că „propaganda iraniană și purtătorul de cuvânt al propagandei este pe cale să dispară”.

Update:

Presa iraniană spune că mai mulți angajați ai TV iranieni au fost uciși în urma atacului aerian israelian asupra Teheranului.

Știrea inițială:

Televiziunea de stat din Iran a transmis faptul că este atacată de Israel, a notat Reuters.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat că „propaganda iraniană și purtătorul de cuvânt al instigării este pe cale să dispară”, potrivit JPost.

Anterior, IDF a lovit o bază militară din vestul Teheranului, a informat presa iraniană. Jerusalem Post a confirmat imaginile apărute.

