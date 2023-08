Reprezentanţii IICCMER s-au întâlnit cu ambasadoarea SUA; Cazul Gheorghe Ursu pe agenda discuţiilor

'Echipa IICCMER a prezentat evoluţia cazului Ursu, împreună cu analiza din perspectivă istorică a motivării Înaltei Curţi. Totodată, a fost discutată şi evoluţia în justiţie a sesizărilor penale privind Căminele-spital pentru copii, sesizări depuse de IICCMER în 2017, respectiv 2018, precum şi cea a investigaţiilor privind crimele şi abuzurile comise pe linia de frontieră a României înainte de 1989', informează IICCMER, într-un comunicat.

Delegaţia Ambasadei SUA, din care au mai făcut parte Traver Gudie, consilier politic, şi Anne-Marie Blăjan, specialist politic, a fost întâmpinată la sediul IICCMER de preşedintele executiv Daniel Şandru, alături de experţii Dalia Bathory, Luciana Jinga şi Ştefan Bosomitu.

În cadrul întâlnirii, diplomatului american i s-a prezentat şi proiectul Memorialului 'Închisoarea Tăcerii' din Râmnicu Sărat şi Centrului Educaţional privind Istoria Comunismului în România, istoricul penitenciarului, conceptul curatorial şi stadiul de implementare a acestuia.

'I-am vorbit Excelenţei Sale Kathleen Kavalec despre importanţa cazului Gheorghe Ursu, pe care îl putem considera un caz exemplar în ceea ce priveşte modul în care este înţeleasă şi aplicată Justiţia de tranziţie în România postcomunistă. Am dorit, de aceea, să îi prezentăm doamnei ambasador analiza pe care am realizat-o, sub egida IICCMER, din perspectivă istorică, asupra motivării Curţii Supreme.

De asemenea, i-am vorbit Excelenţei Sale şi despre proiectul Memorialului de la Râmnicu Sărat, practic singurul proiect de memorializare a victimelor comunismului asumat de statul român şi care are asigurată finanţarea, fiind obţinute, de asemenea, toate documentele aflate în sarcina IICCMER pentru ca lucrările să poată fi demarate. Sperăm ca doamna ambasador să răspundă favorabil invitaţiei noastre de a face o vizită la fostul penitenciar', a declarat Daniel Şandru.

Memorialul 'Închisoarea Tăcerii' din Râmnicu Sărat, finanţat prin PNRR, a primit încă din luna mai autorizaţia de construire, iar IICCMER, în calitate de beneficiar, conform contractului de finanţare semnat pe 4 octombrie 2022, aşteaptă definitivarea procedurilor de colaborare între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - coordonator de reformă şi Compania Naţională de Investiţii - structură de implementare pentru a putea fi demarate lucrările de reabilitare a clădirii fostei închisori politice şi de construcţie a Centrului Educaţional.

