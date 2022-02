Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a fost întrebat de analistul Bogdan Chirieac despre relația Alianței cu Republica Moldova:

„Ce mesaj ar fi din partea NATO pentru Republica Moldova, despre care nu vorbește nimeni și unde Maia Sandu încearcă din răsputeri să democratizeze această țară? Mă rog, cât se poate..“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am întâlnit-o pe doamna președinte Maia Sandu la Mucnhen. Am avut o lungă întâlnire cu domnia sa și este preocupată de impactul pe care criza indusă de Federația Rusă o are chiar și indirect asupra Republicii Moldova. Sunt elemente de natură economică. Criza gazelor și a prețurilor este prezentă și în Republica Moldova. Asistăm acolo la o campanie de dezinformare masivă împotriva direcției pro-europene a acestei țări. Știm bine că Republica Moldova are în Constituție o clauză de neutralitate, ceea ce noi, la NATO, respectăm.

Avem un parteneriat cu Republica Moldova, fiind un partener comun, și am discutat cum am putea să facem ca efortul și sinergia între proiectele și asistența UE și modul specific pe care NATO îl oferă Republicii Moldova să devină mai puternice și să încurajăm această tendință și politică pro-europeană de acolo. Au nevoie de tot sprijinul nostru și eu salut ceea ce România face în plan bilateral pentru Republica Moldova. Trebuie să susținem o țară care vrea reforme, care vrea să meargă către Europa și unde starea de nervozitate și de impredictibilitate afectează și economia, dar și conversația publică de acolo. Sunt un partener important pentru noi.“, a concluzionat Mircea Geoană.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Bază NATO permanentă în România? Geoană: Luăm toate măsurile să protejăm un miliard de oameni din NATO și 20 de milioane de români

Articolul 5 al NATO, pe deplin funcțional?! Geoană, informații din interior: Nu am mai văzut niciodată în viața mea ce au făcut SUA

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News și Defense România, despre importanța Articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice.

„Trebuie să facem o distincție foarte clară între statele care sunt membre NATO, cazul României, cazul Poloniei, 30 de state aliate, și statele care nu sunt membre NATO, cazul Ucrainei. Deci dacă pentru Ucraina încercăm să-i susținem politic și practic, iar anumiți aliați, în plan bilateral, chiar și militar, când vine vorba despre apărarea teritoriului națiunilor și populației din NATO, lucrurile sunt complet diferite. Articolul 5 este pe deplin funcțional. El a fost confirmat și definit ca fiind sacrosant, îl citez pe președintele Biden.

Vă spun asta din interior, de la vârful Alianței Nord-Atlantice, orice încercare de a afecta securitatea țărilor NATO va fi întâmpinată de o unitate de monolit al întregului bloc Nord-Atlantic. Niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat nu este în afara protecției Articolului 5 și dacă vă uitați un pic la modul în care NATO a acționat în urma agresivității Rusiei, am observat, și vă spun asta cu multă bucurie și încredere, că toți aliații au acționat ireproșabil. Nu am văzut niciodată în viața mea, și am o carieră relativ lungă în politica și diplomație, Statele Unite atât de mult angajate și implicate în a ține toți aliații informați, nu am văzut niciodată relația dintre America de Nord și Europa devenind atât de puternică. Deci, într-un fel, acțiunile președintelui Putin au făcut ca NATO să devină mai unit, mai puternic și mai coerent decât oricând (...)“, a spus Mircea Geoană (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mircea Geoană, mesaj pentru români după ce a zis că ”putem spune că Federația Rusă poate acționa”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News