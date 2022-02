În cadrul unui interviu exclusiv de la DC News și Defense România, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO a fost întrebat de analistul Bogdan Chirieac despre posibilitatea ca NATO să îființeze în țara noastră o bază permanentă:

„Ținând seama de situația de pe Flancul Estic, credeți că sunt șanse ca NATO să înființeze o bază permanent, substanțială, în România, în anii viitori?“, a întrebat analistul Bogdan Chirieac.

„Vorbeam despre unitatea monolitică dovedită prin fapte și acțiuni de aliații NATO. Am avut bucuria să fiu împreună cu secretarul general Stoltenberg la Mihail Kogălniceanu în urmă cu câteva zile, unde am vizitat contingentul american care a venit suplimentar în România, unde am văzut cu plăcere militari și piloți din Germania și Italia. Am salutat decizia Franței care s-a oferit să conducă un nou grup de luptă în România. Miniștrii Apărării au analizat această opțiune și au însărcinat comandanții militari ai NATO să producă un raport care să conducă la înființarea unor noi grupuri de luptă și în zona Europei de SE.

Vedem o prezență a aliaților pe tot ceea ce înseamnă geografiile multiple ale NATO. Vedem cum avioane din Italia și Spania patrulează și spațiul aerian al Bulgariei, vedem nave NATO care patrulează Marea Neagră, vedem aliați care sprijină zona Mării Baltice, vedem avioane militare ale Portugaliei care patrulează cerul Islandei. Iată o imagine a forței NATO și a solidarității noastre.

Dacă Federația Rusă va alege în continuare calea confruntării și a forței militare împotriva Ucrainei, permanentizarea unei prezențe militare în Belarus, ori militarizarea Crimeei, NATO va lua măsuri de păstrare a echilibrului strategic pe Flancul Estic, dar fără să provocăm pe nimeni.

Astăzi, liderii noștri se gândesc la momentul actual, dar ne gândim ca pe termen mediu și lung să avem o postură militară mai puternică, o planificare militară care să țină cont de această nouă realitate din partea Federației Ruse. Vrem să dezescaladăm situația cu Rusia, dar ne luăm măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a proteja un miliard de oameni din NATO și 20 de milioane de români“, a spus Mircea Geoană.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Articolul 5 al NATO, pe deplin funcțional?! Geoană, informații din interior: Nu am mai văzut niciodată în viața mea ce au făcut SUA

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News