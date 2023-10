Război Israel-Hamas. Mesajul Giorgiei Meloni pentru Benjamin Netanyahu

'Guvernul italian va colabora cu partenerii internaţionali pentru a coordona sprijinul' acordat Israelului, se arată într-un comunicat de presă.

'Italia este alături de poporul israelian în acest moment dificil', se adaugă în mesaj. Giorgia Meloni 'a reafirmat solidaritatea deplină a guvernului italian pentru atacurile suferite şi solidaritatea cu familiile victimelor, ostaticilor şi răniţilor', conform biroului său.

Vicepremierul şi ministrul de externe Antonio Tajani urmează să se deplaseze miercuri şi joi la Cairo, unde se va întâlni cu preşedintele Abdel Fattah al-Sisi, o vizită planificată înaintea ofensivei Hamas. 'Egiptul, Iordania şi Arabia Saudită pot juca un rol important.

Miercuri, în timpul misiunii mele la Cairo, le voi cere să intervină în favoarea detensionării', a declarat el duminică la postul public de televiziune Rai3. 'Aceste ţări sunt mediatori importanţi', a insistat el.

O româncă ai cărei copii au fost surprinși la un festival din Israel de teroriștii Hamas a relatat clipele de groază prin care a trecut.

Daniela Rozenfeld, o româncă ai cărei copii se aflau la un festival în apropiere de Fâșia Gaza în momentul în care teroriștii Hamas au lansat atacul asupra Israelului, a intervenit telefonic la Antena 3 CNN, unde a povestit clipele de groază prin care a trecut.

„S-au prefăcut că sunt morți pentru a nu fi uciși, dar au trăit un adevărat iad. Au luat foarte mulți ostatici israelieni de la acel festival. „Festivalul morții“ se numește astăzi. Era cu prietena lui și au trecut pe acolo. A fost teroare. Am crezut că i-am pierdut pe amândoi. Toată ziua am crezut că nu-i nu mai am. Copiii au și vorbit cu noi în telefon și am auzit cum îi împușcă și cum trag în ei și cum fug. Ce-au văzut copiii mei ieri acolo, la festival... . Deci imagini care nu știu dacă se pot reda prin cuvinte.“ Vezi continuarea aici!

