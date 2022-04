(P) Public sale-ul startup-ului BH Network este susținut pe Bhero

Ecosystemul BHero este format din două proiecte: BHero si platforma pentru freelanceri, MVP/Demo. Tot acest ecosistem este susținut de trei companii de renume în domeniu: Marketing, Development și Blockchain.

Ce este BHero

BHero este prima platformă completă de lansare a criptomonedelor pentru startup-uri și proiecte NFT, dar și pentru investitorii acestora care doresc să urmeze calea cea mai sigură și legală către lumea criptomonedelor.

BHero face parte din ecosystemul BH Network și este primul produs realizat de echipa, care pregătește prima vânzare publică a tokenul BHAT.

BHero este, prin urmare, al doilea launchpad romanesc, dupa Maiar Launchpad, cu integrare legală KYC/AML la standardele globale, fiind pe deplin acceptată și în Uniunea Europeană.

Scopul BHero este acela de a ajuta și a susține orice proiect românesc și internațional care are o echipă completă și pertinentă, însă are nevoie de push-ul existent și de cunoștințe de marketing, economie, business sau chiar de conexiuni și îndrumare în sfera crypto. De asemenea, Bhero dorește să ajute orice startup care are deja un fundamental puternic și vechime în web 2.0, dar își dorește trecerea la 3.0, însă nu este familiarizat cu sfera crypto, oferind aceleași avantaje precum startup-urilor care fac primii pași în această lume.

Astfel, orice startup legal care dorește sa adune fonduri în ultima rundă de vânzare poate completa un formular disponibil pe bhero.com. O echipă de profesioniști va verifica proiectul și dacă decide că are un fundamental puternic, iar modelul economic și de business este de viitor, startup-ul își va putea susține legal public sale-ul.

Ce este un public sale și de ce să-l alegi?

Un public sale în piața crypto este o rundă cu tichete mici care costă între 100 și 500 de dolari americani. Aici, investitorii mici și mijlocii pot cumpăra un tichet care parează un număr specific de monede virtuale ale acelui startup.

Un startup poate aduna o ultimă rundă de investiții și astfel își deschide porțile către publicul larg. Va reuși, cu ajutorul BHero să atragă atenția investitorilor și să-și mărească capitalul.

Cu ajutorul public sale-ului, utilizatorii care doresc să achiziționeze criptomonede înainte ca acestea să fie listate pe platformele centralizate (precum Binance.com) sau pe platformele descentralizate (precum Maiar.exchange), pot achiziționa monedele de pe BHero.com . Avantajul este că aici prețul monedelor este fix, acestea nefiind volatile cum se întâmplă în cazul prețurilor celor listate pe diverse platforme.

BHero Launchpad oferă încredere

BHero Launchpad este conceput, operat și supravegheat de o echipă cu o vastă experiență în domeniu. Membrii echipei își folosesc expertiza și conexiunile pentru a extrage toate informațiile necesare privind sturtup-uile care apelează la ei. Astfel, echipa decide dacă un proiect are un fundamental puternic și dacă modelul economic și de business este unul de viitor sau nu.

De asemenea, echipa este pregătită să ajute orice startup pentru a avea succes în drumul ales prin a le oferi informații și îndrumare în: obținerea de investiții, cerințe legale, consiliere generală, marketing, configurarea și execuția tokenomicilor, conexiuni în domeniu, câștigarea notorietății proiectului în cadrul spațiului criptografic, servicii de incubator (numai pentru proiectele selectate) și lista nu se oprește aici.

Astfel BH Network devine primul proiect care va organiza o vânzare publică pe platforma de lansare BHero, ca semn de încredere în abilitățile echipelor.

