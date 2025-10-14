€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:47 14 Oct 2025

Proiect în dezbatere: PMB interzice circulația și staționarea anumitor mașini între orele 07:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00
Autor: Anca Murgoci

Proiect în dezbatere: PMB interzice circulația și staționarea anumitor mașini între orele 07:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00 Foto: Pixabay
 

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind reglementarea programului orar de desfășurare a activităților de aprovizionare, de curierat și celor specifice de salubrizare pe teritoriul Municipiului București.

Proiectul stabilește interzicerea circulației și staționării autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și serviciilor de salubrizare, pe raza Municipiului București, în intervalele orare 07:00 - 10:00 și 16:00 - 19:00.

Primarul General, Stelian Bujduveanu: „Traficul din București este una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale și, în același timp, o sursă permanentă de nemulțumire pentru cetățeni. Avem astăzi peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate în Capitală și alte aproximativ 300.000 care intră zilnic din județele limitrofe. Este evident că acest oraș nu mai poate susține un asemenea volum de trafic fără măsuri clare de prioritizare.

 De aceea, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, am analizat datele și am decis să propunem dezbaterii publice și apoi Consiliului General o măsură concretă: interzicerea circulației, în intervalele de vârf, a mașinilor care nu au un rol esențial în acele momente ale zilei. Nu este o măsură împotriva agenților economici sau a operatorilor de salubritate, ci una în favoarea cetățenilor. Această măsură, odată pusă în practică, va elibera din trafic 150.000 de mașini. Intervalele orare 7:00-10:00 și 16:00-19:00 trebuie să fie dedicate bucureștenilor care merg la serviciu și care duc și aduc copiii de la școală”.

Scopul măsurii

·         fluidizarea traficului în orele de vârf;

·         creșterea siguranței rutiere în zonele intens pietonale și în perimetrele protejate;

·         reducerea poluării (emisii, praf, zgomot);

·         asigurarea continuității serviciilor publice și a lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și cu impact minim;

·         alinierea la bune practici din alte municipii mari din România și capitale europene;

 

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

Încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

Excepțiile de la interdicție

Sunt exceptate de la această măsură, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică - ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.


Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe - operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.


De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă. Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

Proiectul aflat în dezbatere publică poate fi consultat accesând următorul link:  

https://doc.pmb.ro/consiliu/dezbatere/1706/v1_ph_1706_reglementare_program_aprovizionare.pdf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Publicat acum 17 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 23 minute
Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Publicat acum 34 minute
S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Publicat acum 39 minute
Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 19 ore si 25 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close