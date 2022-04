Probleme cu celebrele avioane Air Force One, din flota prezidențială a SUA. Incidente în producția acestora

Problemele fabricii Boeing au perturbat producția unuia dintre noile sale avioane Air Force One, la începutul acestui an, producătorul întâmpinând probleme în dezvoltarea avioanelor prezidențiale din SUA, potrivit celor puși în temă cu această speță. Problemele de producție au riscat să deterioreze aeronava a cărei dezvoltare este deja în întârziere.

⁠

Avioanele foarte clasificate, care vor fi cunoscute sub numele de Air Force One atunci când președintele SUA se află la bord, sunt avioane Boeing 747-8 puternic modificate. Avocații Boeing, în documentele depuse în instanță într-o dispută cu furnizorii, anul trecut, au descris avioanele Air Force One ca fiind „un loc al guvernului în aer”, clasându-le alături de programele de apărare ale SUA, cum ar fi rachetele balistice, făcând parte din „cea mai înaltă prioritate națională”.⁠

⁠

În timpul producției noilor avioane Air Force One, la începutul acestui an, echipajele Boeing încercau să transfere greutatea unuia dintre avioane pe cricuri, de pe o structură asemănătoare schelei din fabrică, potrivit infomrațiilor. Însă, greutatea unora dintre cricuri a depășit semnificativ capacitatea de susținerea, ceea ce duce la îngrijorări cu privire la deteriorarea aeronavei, au spus acești oameni.⁠

⁠

U.S. Air Force a spus că cele două probleme nu au dus la nicio deteriorare a avionului implicat. O examinare ulterioară a incidentelor, totuși, a constatat că un angajat Boeing implicat nu a fost autorizat corespunzător pentru a supraveghea realizarea avioanelor, echipajele nu au urmat procedurile stabilite și un alt angajat implicat în operațiuni a picat la un test antidrog de rutină, după incident.

⁠

Un purtător de cuvânt al Boeing a refuzat să comenteze chestiunile legate de personal, dar a spus că compania ia foarte în serios încrederea clienților săi.⁠

⁠

Incidentele au avut loc la câteva luni după ce câteva mini-sticle goale de tequila au fost găsite pe una dintre cele două avioane aflate în dezvoltare la unitatea de producție a Boeing din San Antonio., conform The Wall Street Journal.

⁠SUA aprobă vânzarea a opt avione F-16 către Bulgaria, în valoare de 1,67 miliarde de dolari

Departamentul de Stat al SUA a declarat într-un comunicat că a notificat Congresul Statelor Unite despre intenţia de a vinde Bulgariei aceste avioane de vânătoare, precum şi muniţii, contra sumei de 1,67 miliarde de dolari.

Potrivit diplomaţiei SUA, vânzarea de F-16 va îmbunătăţi capacitatea Bulgariei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, permiţând forţelor aeriene bulgare să desfăşoare în mod regulat avioane de luptă moderne în regiunea Mării Negre (citește continuarea AICI).

