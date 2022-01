Președintele din Kazahstan cere intervenția militară a Rusiei. Armata statului, copleșită de puhoiul de manifestanți / video

Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat miercuri că a făcut apel la un bloc de securitate condus de Rusia pentru a ajuta Kazahstanul să depășească ceea ce el a numit o „amenințare teroristă”.

Tokayev a ținut un al doilea discurs televizat în decurs câteva ore, în timp ce republica central-asiatică se confruntă cu cele mai grave manifestații din ultimul deceniu, declanșate inițial de o creștere a prețului combustibilului.

Acesta a spus că ceea ce a descris drept bande teroriste antrenate în străinătate confiscă clădiri, infrastructură și arme. Ei au preluat controlul aeroportului din cel mai mare oraș, Almaty, și cinci avioane, inclusiv aeronave străine.

„De fapt, nu mai este o amenințare, este o subminare a integrității statului și, cel mai important, este un atac la adresa cetățenilor noștri care îmi cer... să-i ajut urgent”, a spus Tokayev.

„Almaty a fost atacat, distrus, vandalizat, locuitorii din Almaty au devenit victime ale atacurilor teroriștilor, bandiților, de aceea este de datoria noastră... să luăm toate măsurile posibile pentru a ne proteja statul”.

Tokayev a spus că a făcut apel la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), o alianță militară a Rusiei, Belarusului, Armeniei, Kazahstanului, Kârgâzstanului și Tadjikistanului, scrie Reuters.

