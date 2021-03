Premierul Cîțu, surprins de ce a găsit la Timișoara: 20.000 de locuri libere! Nimeni nu a luat atitudine

"Pe mine mă surprinde că a trebuit ca eu să caut şi că nu au venit specialiştii să caute pe platforma de programare şi să găsesc 20.000 de locuri libere în Timişoara, când Timişoara e carantinată. Nu am văzut pe nimeni să ia atitudine, să vadă de ce s-a întâmplat acest lucru.

Aş vrea să văd şi eu de ce s-a întâmplat această situaţie. Asta am găsit la Timişoara, după care am căutat în toată ţara şi am găsit multe locuri libere. Am găsit singur şi am cerut să mi se spună de ce e posibil ca un oraş cum e Timişoara şi judeţul Timiş să ceară vaccinuri în plus dar să aibă 20.000 de locuri libere", a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu.