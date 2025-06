Povestea "Şcolii din spital". Sorin Cîmpeanu: Am plâns în 2015, când le-am promis asta copiilor

“La procesul didactic desfășurat în spitale pot participa, cu acordul medicului curant și la solicitarea părintelui, și elevii cetățeni români, rezidenți în străinătate și înmatriculați în unități de învățământ din afara României, în calitate de audienți. Procesul de învățământ din „Școala din spital“ se realizează în spațiile puse la dispoziție de spitalul în care este internat antepreșcolarul/preșcolarul/elevul ori în care se află la tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare, putându-se desfășura individual, în grupe sau clase. Procesul didactic desfășurat în spital este de tip integrat și multidisciplinar, implicând colaborarea dintre cadre didactice, medici, asistente, psihologi și părinți, pentru a asigura un program educativ care să răspundă atât nevoilor academice, cât și celor de sănătate ale copilului”, se arată în document.

Sorin Cîmpeanu, rectorul Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și membru în Comisia pentru învățământ, știință și inovare din Senatul României, a vorbit, vineri, la Conferința anuală dedicate învățământului superior din România intitulată "Reforma finanțării sistemului de învățământ superior", organizată de DC Media Group, despre istoria acestui proiect:

"Tot felul de piedici birocratice, pentru că era reglementată nevoia constituirii unei clase. De unde să ai o clasă, 20 de copii, care fac chimioterapie în același timp, în același loc și sunt din același spital? O reglementare absolut stupidă. Am înlăturat stupizeniile, cea mai mare parte a acestora, și am ajuns la concluzia că singurele entități care pot organiza într-o manieră eficientă, astfel încât să nu rămânem doar la nivel de vorbe, sunt Universitățile de Medicină și Farmacie și Facultățile de Medicină.

Singurul mod în care putem organiza eficient este să dăm în coordonare Școala de Spital acestor universități, care pot asigura și coordona procesul de educație în beneficiul copiilor din spital. A plecat de la o idee pragmatică: având în vedere forța Facultăților de Medicină și a UMF-urilor în raport cu spitalele, fiind în coordonarea lor, este o garanție că, pentru copiii care sunt în această situație, poate fi asigurată educația.

Am plâns în 2015, când am promis acestor copii, și, din motive care nu-i interesau pe ei, întreg Guvernul din care făceam parte și-a dat demisia. Nu am mai avut forța necesară să mă țin de promisiune. Însă, când am revenit în 2020, a fost un obiectiv. Și asta e istoria apariției Școlii din Spital".

