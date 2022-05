Povestea Katiei, o studentă din Odesa, acum chelneriţă la Iaşi. Rușii i-au ucis iubitul. "Bogdan avea 19 ani, iubea viața"

Când au venit rușii Katia era studentă în anul I la Facultatea de Teatru din Odesa. Pe 24 februarie, la ora 7 dimineaţa, telefonul a trezit-o. A fost momentul în care viaţa i s-a schimbat complet. Mama o anunţa că a început războiul. Nu a crezut-o, dar, în scurt timp, o clădire de lângă blocul ei a fost spulberată de o explozie. O oglindă din cameră s-a spart. Tânăra a povestit pentru Ziarul de Iași coșmarul pe care l-a trăit. Și-a pierdut iubitul de doar 19 ani în război.

“Nu pot uita zgomotul. Era atât de mult zgomot că am început să plâng. Mi-am pus câteva haine într-un bagaj şi am plecat. Mama nu a vrut să plece. Zice că e patrioată. Nici pe sora mea nu am convins-o. Are 10 ani, a vrut să rămână cu mama. Eu am plecat, am venit la Iaşi, la prietenii unui prieten. Aici vreau să încep o viaţă nouă”, a povestit Katia, într-o scurtă pauză de la serviciu.

Zâmbeşte, e luminoasă. Pare fragilă, dar e puternică. Dar vocea îi tremură şi îşi înghite plânsul când povesteşte despre iubitul ei: “Bogdan avea 19 ani. Voia şi aventură... Era optimist. Eu am mai avut perioade când eram tristă, când mă gândeam să mă sinucid. Dar el iubea viaţa şi o trăia cu pasiune. S-a înrolat în armată imediat după începerea războiului. 15 zile mai târziu, a murit”.

Războiul i-a spulberat visul

Visele i-au fost spulberate, iar războiul a transformat-o într-o refugiată. Odată ajunsă la Iaşi, s-a angajat imediat la un restaurant situat în apropiere de Teatrul Naţional. “Când am ajuns în Iaşi, primul lucru pe care l-am făcut a fost să văd clădirea Teatrului”, povesteşte Katia. Nu îşi mai poate îndeplini visul de a fi pe scenă, dar îi place să aibă Teatrul aproape de ea.

“Când nu muncesc, fac voluntariat. Merg la Twinkle Star şi stau cu copiii ucraineni în orele în care părinţii îi lasă acolo. M-am apucat şi de învăţat limba română, studiez singură, acasă. Şi sper să îmi continui studiile. Teatru nu mai am cum să fac, pentru că nu vorbesc româna. Poate am să mă îndrept spre economie, iar teatrul o să rămână o pasiune”, mai spune Katia.

